«لومينور» الأمريكية تستثمر 4.5 ملايين درهم بافتتاح مقر لها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «لومينور» Lumenore الأمريكية، منصة استخبارات وتحليلات الأعمال الموحدة، عزمها استثمار مبلغ 4.5 ملايين درهم في افتتاح مقر لها في دبي، للاستفادة من زخم الإقبال على تبني خدمات إدارة وتحليل البيانات العصرية من جانب الشركات في دبي بصفة خاصة، والإمارات بشكل عام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في دبي أخيراً للإعلان عن خطط الشركة في دولة الإمارات، بحضور كل من «نارين فيجاي»، نائب الرئيس التنفيذي للنمو لدى شركة «لومينور»، و«دونالد فارمر»، المستشار الاستراتيجي للشركة، اللذين سلطا الضوء على أفضل الممارسات في خدمات إدارة البيانات، والتحديات التي تواجه المنظمات والفوائد التجارية للاستراتيجية الناجحة في إدارة البيانات.

وقال «نارين فيجاي»: «تعد الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاقتصاد المعرفي. وأكثر من 50% من الخريجين في الإمارات يحصلون على شهادات في علم البيانات. كما تتميز الدولة بواحدة من أفضل البنى التحتية للبيانات على مستوى العالم، حيث تستثمر الجامعات والشركات في الإمارات بالفعل في علم البيانات المتطور».

وأضاف: «نعتزم تأسيس مقر لنا في دبي انطلاقاً من مكانتها كبوابة إلى منطقة الشرق الأوسط، كما ننوي توظيف فريق متخصص في علم البيانات في دبي. ونتطلع للاستحواذ على مليون مستخدم في الإمارات على مدار الأشهر الـ18 المقبلة».

وتابع «فيجاي»: «تعتبر البيانات بصورة متزايدة من أهم الأصول المؤسسية التي يمكن الاستفادة منها في اتخاذ قرارات أكثر استنارة متعلقة بالأعمال، وتحسين العمليات التجارية وتقليص التكاليف، وذلك بهدف تعزيز الإيرادات والأرباح، لكن الافتقار للإدارة المناسبة للبيانات يشكّل عبئاً على كاهل المؤسسات، حيث تحدّ مخازن البيانات غير المتوافقة، ومجموعات البيانات المتناقضة والمشكلات المتعلقة بنوعية البيانات، من قدرة المؤسسات على تشغيل منصات استخبارات الأعمال والتحليلات».

وتعد الإدارة الفعالة للبيانات جزءاً أساسياً من عملية نشر أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تعمل على تشغيل تطبيقات الأعمال وتوفير الذكاء التحليلي لمساعدة المسؤولين التنفيذيين ومديري الشركات والمستهلكين النهائيين على اتخاذ القرارات والتخطيط الاستراتيجي بشكل مدروس.

وقال «نارين»: «نتوقع نمواً بنسبة 20% عاماً تلو الآخر في اعتماد منصات استخبارات الأعمال من جانب الشركات في الإمارات، حيث يأتي الإقبال على تبني تكنولوجيا تحليلات البيانات العصرية مواكباً للطلب على برمجيات جمع وإدارة البيانات».

وبدوره، شدّد «دونالد فارمر» على أهمية تحليلات البيانات في عملية اتخاذ القرارات للشركات، وقال: «لا قيمة للبيانات ما لم يتم استخدامها. في وقتنا الحالي، تتوفر البيانات بكثرة، ومع ذلك فإن معظمنا يفشل في تحقيق أقصى استفادة منها، أو أننا لا نملك المعرفة المناسبة لتوجيه وتحقيق الربح منها. وفي هذا الإطار، ستلعب لومينور دوراً مهماً على مستوى الإمارات في جمع وإدارة البيانات، بهدف ابتكار أدوات جديدة لإدارة وتحليل البيانات، بما يمكّن جميع أصحاب العلاقة في المؤسسات من اتخاذ القرارات، بصرف النظر عن مستوى الخبرة لديهم».

وأضاف «فيجاي»: «توفر لومينور منصة متكاملة لمتطلبات تحليلات البيانات للشركات. كما تقدم حلولاً منخفضة التعليمات البرمجية ومعدومة التعليمات البرمجية للمطورين والمديرين، بما يتيح لهم التركيز على منتجاتهم الأساسية، وذلك دون الحاجة للاستثمار في بنية تحتية شاملة لتحليلات البيانات في شركاتهم الخاصة، بما يقلّص زمن وصول منتجاتهم إلى السوق».

وكانت «لومينور» قد رسخت حضورها في دبي، التي ستكون بمثابة المقر الإقليمي للشركة، للتوسع من خلالها إلى أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وتعمل الشركة على الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة بالفعل في الإمارات، واستثمار مبلغ 3 ملايين درهم في الدولة على مدار الأشهر الـ18 إلى الـ24 المقبلة.

وتساعد «لومينور» الشركات على تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستفسارات باللغة الطبيعية، والتحليلات التنبؤية. ومن خلال حلول مخصصة متضمنة في منصة ذكاء اصطناعي قوية، تعمل «لومينور» على تحويل البيانات الأولية إلى رؤى معمقة دقيقة، وضمان الدمج السلس للبيانات، وتمكين الاكتشاف المتطور للرؤى المعمقة. تتيح لومينور عملية اتخاذ القرارات بشكل فعّال عبر مختلف أقسام العمل من خلال منصة بيانات متكاملة.

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