المشرق و(سعيد) يدعمان الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية

المصدر: دبي - البيان

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عقد بنك المشرق، شراكة استراتيجية مع مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، وهو أول مركز في الشارقة يقدم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات الحكومية ويتيح تنفيذ معاملات تأسيس الشركات خلال وقت لا يتجاوز 60 دقيقة.

وفي إطار هذه الشراكة، ستحظى الشركات المسجلة لدى (سعيد)، والتي تعمل تحت مظلة مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية من خلال منصة بنك المشرق، نيو بيزنس (NEOBiz)، الخاصة بالخدمات المصرفية الرقمية للأعمال.

كما ستكون NEOBiz بموجب مذكرة التفاهم هذه، المنصة الحصرية التي تقدم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع أولوية الوصول إلى الخدمات المصرفية، فضلًا عن خدمات فتح الحسابات بشكل فوري، وتوفير مدير علاقات من المشرق. وسيستفيد عملاء مركز (سعيد) أيضًا من مجموعة من الخدمات الأخرى ذات القيمة المضافة وبأسعار مخفضّة، مثل خدمات المحاسبة، والبنية التحتية السحابية، والأدوات الرقمية ومجموعة من حلول نقاط البيع المتنقلة، وبوابات الدفع، وبرمجيات دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة.

وفي تعليقه على مذكرة التفاهم، قال مروان العجلة، مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين: «تتماشى مذكرة التفاهم الجديدة مع بنك المشرق مع أهدافنا المتمثلة في توسيع محفظتنا من الخدمات المتكاملة والمبسطة للمستثمرين من ذوي النمو المرتفع، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال في الشارقة، ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم بأقصى قدر من الكفاءة، والمساهمة بتعزيز نموهم وتوسعهم. ويمثل التعاون مع بنك المشرق إحدى الشراكات الاستراتيجية الرئيسية لمركز (سعيد) مع القطاع الخاص، وسوف يتيح هذا التعاون للمستثمرين الوصول إلى قنوات رقمية آمنة لتلبية مختلف الاحتياجات المصرفية لأعمالهم. كما سيمكننا هذا التعاون من توسيع خدماتنا إلى 60 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل حاليًا في الشارقة، مما يسهم في نمو ناتجنا المحلي الإجمالي، والذي يبلغ حوالي 133 مليار درهم إماراتي. وستدعم الخدمات المالية التي نقدمها للشركات الناشئة ورواد الأعمال، الجيل القادم من الشركات، كما ستسهم في تعزيز جاذبية إمارة الشارقة للأعمال».

من جانبه، قال فيكاس ثابار، رئيس الخدمات المصرفية للشركات ومنصة NEOBiz في بنك المشرق: «نهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات في إمارة الشارقة، من خلال توفير محفظة قوية من الحلول المصرفية والمالية. ويستطيع العملاء الانضمام بكل سهولة ويسر إلى منصة NEOBiz، مع شركاء استراتيجيين من خلال واجهتنا لبرمجة التطبيقات للخدمات المصرفية (NEOBiz Connect)، ومنصات البلوك تشين. ونحن نشهد تناميًا في الطلب على الانضمام إلى منصة NEOBiz، حيث بلغت نسبة انضمام العملاء الجدد 400% في عام 2021، كما أن معدل استخدام قنوات NEOBiz عبر الإنترنت والقنوات المتنقلة هو أعلى بثلاث مرات من مستوى استخدام الخدمات المصرفية التقليدية. ونحن واثقون بأن المشرق قادر على لعب دور مهم لتحفيز نمو الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لإمارة الشارقة من خلال دعم الشركات بمجموعة فريدة من الخدمات المالية، لتلبية متطلباتهم المصرفية، ومساعدتهم للانتقال إلى المرحلة التالية من رحلة نموهم».

هذا ويعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة عاملاً رئيسيًا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلاد. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد، أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، وهي توفر وظائف لأكثر من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص.

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