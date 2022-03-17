إنديغو ليفينغ تطلق مجموعة الربيع والصيف بتصاميم موسمية مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إنديغو ليفينغ (Indigo Living)، العلامة التجارية المتخصصة في المفروشات المنزلية الفاخرة، عن إطلاق مجموعة ربيع وصيف 2022، التي تتميز بتصاميم موسمية مبتكرة قادرة على تجميل أي مساحة.

ويمكنك من خلال استوديو 54 (STUDIO 54) الاستمتاع بتصاميم ساحرة على الطراز القديم تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، أو الاسترخاء مع الأنسجة والأشكال الطبيعية التي تتميز بها مجموعة أويسس (OASIS). تتضمن المجموعة الجديدة نمطين متميزين هما:

- استديو 54: تلتقي الألوان المتحركة مع الأعمال الفنية التجريدية والأنسجة المبهرة في مجموعة استوديو 54 المفعم بالحيوية، الذي يعتبر نسخة معاصرة من السبعينيات تمنح التناغم بين الأسطح غير اللامعة والأسطح العاكسة، وإبراز اللمسات الملونة الجريئة، بينما تقترن المفروشات المرنة بتشطيبات ذهبية لإضفاء لمسة هندسية جديدة، وتعطي القوام والصور المتنوعة التناغم المطلوب مع المجموعة.

- أويسس: استعد التوازن واستمتع بمكان هادئ ومريح مع أويسس، المجموعة ذات المظهر العصري المستوحى من الطبيعة، التي تركز على المواد الفاخرة والهادئة. تمتزج الألوان الخضراء والزرقاء الناعمة مع قطع خشبية ريفية، ورخام فاتح، وسيراميك أملس، وبياضات منسوجة لخلق إحساس بالهدوء.

يمكنك الحصول على المجموعة الجديدة من خلال متاجر إنديغو ليفينغ، في شارع الوصل وشارع الشيخ زايد، أو عبر الإنترنت من خلال زيارة الموقع www.indigo-living.com.

وتعتبر إنديغو ليفينغ من العلامات التجارية الرائدة في عالم التصميم الداخلي على مدار 40 عاماً، حيث أسهمت في مساعدة عملائها وألهمتهم العيش بشكل مميز. تمتلك الشركة متاجر في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط، وتعتبر علامة تجارية رائدة في توفير أسلوب حياة مريح من خلال فلسفتها الأصيلة والفريدة من نوعها في التصميم.

تقدم إنديغو ليفينغ مجموعة من المفروشات والإكسسوارات المصممة من قبل أشهر المصممين العالميين، إلى جانب تصميم الأثاث الخاص بها، الذي يتسم بالراحة والجودة. كما تعمل الشركة على اتباع أبرز الاتجاهات العالمية في عالم التصميم، ودمجه مع القيم وأسلوب الحياة المحلي. وتقدم إنديغو ليفينغ خدمات استشارية شاملة في مجال التصميم، متل تأجير الأثاث المنزلي، وتوفير خدمات التصميم للمطورين العقاريين، والمصممين، والمؤسسات.

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