تحالف يضم «رؤية الإمارات» و«القابضة» يستحوذ على حصة الأغلبية في «ستارزبلاي أرابيا»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «رؤية الإمارات»E-Vision - التابعة لمجموعة «e&» (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)- و«القابضة»، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها إمارة أبوظبي، توقيع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة الأغلبية التي تبلغ قرابة 57 % المئة من «ستارزبلاي أرابيا»، المنصة المتخصصة في تقديم خدمات بث الفيديو، واشتراكات مشاهدة الفيديو عند الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

ويأتي استحواذ التحالف الذي تقوده مجموعة «e&» بناءً على تقييم مالي للمنصة بعد ضخ الاستثمار، تبلغ قيمته 420 مليون دولار، بينما يستثمر أيضاً حصة «رؤية الإمارات» الحالية والاستثمارات الثانوية لينضم إلى المساهمين الآخرين، ومنهم «ستارز» و«إس إي كيو إنفيسترز». وستستمر «ستارز» وشركتها الأم «لايونزجيت» بالعمل بالاتفاقات التجارية لترخيص المحتوى لهذا المشروع. وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية وإجراءات إدارية محددة.

وقال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ «e& الحياة»، ورئيس مجلس الإدارة لشركة «رؤية الإمارات»: الاستحواذ محطة فارقة في مسيرة «رؤية الإمارات»، وسيكون عاملاً محفزاً لقطاع الأعمال المخصص للمستهلكين الأفراد (e& الحياة)، الذي يعد جزءاً من مجموعة (e&). ويعزز هذا الاستحواذ أيضاً مزايا الخدمة التي نقدمها، ويرتقي بمكانة (ستارزبلاي أرابيا) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها. لقد غيرت منصات بث الفيديو بشكل جذري الطريقة التي نستهلك بها المحتوى المرئي، وأصبحت شائعة الاستخدام من قبل الأفراد في المنازل في مختلف دول العالم. كما نمت توقعات المستهلكين مع هذا التوسع؛ مع استمرار ارتفاع الطلب على المحتوى ذي الجودة العالية والبث السلس.

وأضاف: بفضل سرعات التنزيل الفائقة التي توفرها شبكة الجيل الخامس، وندرة تقطع البث، لدينا فرصة مثالية للارتقاء بتجربة خدمات الفيديو عبر الإنترنت إلى آفاق جديدة، مع قدرة المشاهدين على الحصول على تجارب متميزة في برامجهم وأفلامهم المفضلة باستخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز. ومن المتوقع أن يدعم هذا التطور تحول «رؤية الإمارات» من التركيز على أعمال شركات الاتصالات إلى توفير خدمات البث المباشر للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال معاذ شيخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ستارزبلاي أرابيا»: أحدثت «ستارزبلاي أرابيا» تحولاً في قطاع الترفيه في المنطقة؛ من خلال توفير كفاءات محلية حقيقية؛ لتلبية الطلب السريع النمو على خدمات البث. وسيُمَكِّننا استثمار «رؤية الإمارات» و«القابضة» من تعزيز نمونا؛ من خلال إتاحة المجال لنا للتركيز على إنتاج المحتوى الأصيل، وعمليات تصميم المحتوى لعملائنا. وأتقدم إليهم بالشكر والامتنان لثقتهم برؤيتنا وبشركائنا المساهمين «ستارز» و«إس إي كيو إنفيسترز» لدعمهم فكرتنا وتمكيننا من تحويل شغف شركتنا الناشئة إلى أعمال مزدهرة على أرض الواقع«.

ولدى»ستارزبلاي أرابيا«قرابة مليوني مشترك في 19 بلداً، مما يتيح الفرصة لشركة»رؤية الإمارات«لتكون في الريادة في مجال تجميع المحتوى، ودخول فضاء الأعمال الخاص ببث الفيديو، الذي يشهد نمواً سريعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويؤدي الاستثمار الجديد إلى تعزيز إمكانات إطلاق منتجات جديدة، وزيادة التوسع الجغرافي، وتعزيز القدرات التقنية. كما أن الاستحواذ يتيح المجال أمام التوسع الدولي، بالاستفادة من شبكة علاقات»ستارزبلاي أرابيا«مع 20 من مشغلي الاتصالات العالميين.



استفادة

من خلال الاستثمار المشترك، ستستفيد»ستارزبلاي أرابيا«من المحتوى الذي تقدمه»رؤية الإمارات«و شركات مجموعة»القابضة«، مما يقلل الإنفاق على شراء المحتوى. كما ستكسب»ستارزبلاي أرابيا«توسعاً مهماً؛ من خلال الوصول الفوري إلى قاعدة العملاء الواسعة لمجموعة»e&«. وتحت مظلة»رؤية الإمارات)، ستستفيد الشركة من تعزيز وفورات التوسع، ويمكنها تسريع انتشارها عبر الأسواق الرئيسة في المنطقة.

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