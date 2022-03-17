جزيرة المارية تواصل توسيع أعمالها في إطار خططها الطموحة لعام 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت جزيرة المارية، وجهة الحياة العصرية والأعمال الرائدة في أبوظبي، عن سلسلة من الإنجازات والشراكات الجديدة التي حققتها في مجالات التجارة والضيافة والمساحات المكتبية خلال العام الماضي. ويُعد النمو الكبير الذي حققته الجزيرة، حجر الأساس للمشاريع المرتقبة في عام 2022 والسنوات العشر المقبلة. وبصفتها مركزاً رائداً للأعمال والمشاريع المالية، تسهم الجزيرة في تقديم عروض استثنائية تضمن لجميع الشركات تحقيق أهدافها وتطلعاتها.

وواصلت جزيرة المارية ازدهارها عام 2021 بعد إطلاق مشاريعها الناجحة في فترة ما بعد جائحة (كوفيد19)، حيث حققت أبراجها التجارية الأربعة في مربعة سوق أبوظبي العالمي معدلات إشغال عالية، من خلال تأجير مساحات لعدد من الشركات المعروفة والناشئة. وتواصل هذا الزخم عام 2022 مع تأجير مساحات إضافية وعرض مساحات أخرى للإيجار. كما أسهمت البيئة الملائمة للأعمال التي توفرها الجزيرة، في استقطاب استثمارات الشركات المحلية والدولية، وقد تم أخيراً بيع قطعتي أرض في الجزيرة إلى مجموعة سما الإمارات القابضة.

وكان عام 2021 مميزاً على صعيد الأداء والإنجازات، فقد حصل فندق فور سيزونز وللعام الثالث على التوالي على تصنيف فئة خمس نجوم، وحاز الغاليريا جزيرة المارية على جائزة الوجهة العالمية المرموقة عن فئة أفضل مشروع عربي لتطوير المشاريع التجارية. كما حصل مطعم بوتشر آند ستيل في فندق الفور سيزونز، وكويا في الغاليريا على موقع ضمن تصنيف أفضل 50 مطعماً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022.

وشهدت الجزيرة أيضاً العديد من الإنجازات المميزة، مثل استقبال أكثر من 145 ألف زائر في منشأتها الرياضية الترفيهية «أكتف»، والتي استضافت أحد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي احتضنتها أبوظبي.

وأسهم افتتاح متجر آبل أخيراً في تعزيز مكانة الغاليريا جزيرة المارية كوجهة تسوق رائدة. ويعكس استقطاب الجزيرة لـ 31 مليون زائر في عام 2021 وأكثر من 3.4 ملايين زائر وضيف في شهر ديسمبر وحده، تطورها الملحوظ الذي يسلط الضوء على دورها الفعال في تنويع اقتصاد أبوظبي، وجذب العلامات التجارية العالمية.

ويأتي حرص العلامات التجارية الفاخرة على توسيع حضورها في جزيرة المارية من خلال افتتاح متاجر ديور وشانيل وفندي وسانت لورينت، والخطط المرتقبة لإطلاق متاجر إيلي صعب وجيمي شو وغيرها، تأكيداً على المكانة التجارية القوية التي تنفرد بها الجزيرة. فقد استمر الغاليريا في كونه الوجهة المفضلة للعلامات التجارية الجديدة، إذ تم افتتاح أكثر من 85 متجراً في العام الماضي، منها TVM، وهو مقهى أيرلندي وبار خالٍ من الكحول، وناشونال جيوغرافيك ألتميت إكسبلورر، وهو مركز تعليمي ترفيهي قائم على اللعب، إضافة لمجموعة من العلامات التجارية الأولى الفاخرة في أبوظبي مثل شوبارد وميسيكا وهابلوت.

وأصبحت الغاليريا جزيرة المارية أول وجهة عالمية تحتضن سلسلة من المطاعم الشهيرة على المستوى الدولي والإقليمي مثل جراند بيروت وسيكريت جاردن كافيه ومطعم المياس وغيرها، لتوفر بهذا مجتمعاً محلياً يقدم تجارب طعام تلبي أذواق الجميع، وذلك انطلاقاً من رؤية الجزيرة وتطلعها لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية تشجع الأفراد والشركات على الازدهار والنمو.

وتعد جزيرة المارية وجهة متكاملة تحتضن مركزاً مالياً عالمياً حائزاً على العديد من الجوائز، وأفضل المتاجر ووجهات الضيافة والصحة والترفيه، وتبرز كإحدى أكثر الوجهات المفضلة للعيش والعمل والتسوق واللعب في المنطقة. ومن المقرر أن تشهد الغاليريا جزيرة المارية افتتاح مرافق جديدة ومميزة من بينها أول مطعم لسلسلة مطاعم دين تاي فونغ في أبوظبي، وباريز بوت كامب وترين جيم، علامة اللياقة البدنية المفضلة لدى المشاهير والأولى على مستوى أبوظبي، إضافة لأول ظهور وتواجد للعبة Mission Play المقدمة من مركز الترفيه ماتيل، وكذلك مجموعة من العلامات التجارية الفاخرة الجديدة منها أحمد صديقي وأولاده، وأوديمار بيجيه، وباتيك فيليب.

وبهذه المناسبة، قال خليفة الرميثي، المدير التنفيذي لوحدة العقارات في الإمارات في قطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار: «عززت نجاحاتنا اللافتة في مجالات تجارة التجزئة والضيافة والمساحات المكتبية وغيرها في عام 2021 موقعنا كوجهة رائدة للأعمال. ونحرص على أن توفر جزيرة المارية حاضنة مثالية لازدهار الشركات والمؤسسات من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم بالتزامن مع توسيع حضورنا في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، وريادة مشاريع جديدة في الجزيرة. ونبذل ما بوسعنا للمساهمة في تنويع اقتصاد أبوظبي والإمارات، من خلال جذب الشركات واستقطابها لتأسيس حضور لها في الجزيرة، ونتطلع لإطلاق مزيد من المشاريع في العاصمة أبوظبي في عام 2022».

من جانبه، قال علي فكري، رئيس مجلس إدارة شركة المارية للتجزئة: «تعكس الإنجازات التي تحققت، النمو الهائل للغاليريا جزيرة المارية، وتأتي بالتزامن مع سعينا لتمهيد الطريق من أجل توفير مزيد من الفرص والعروض عالمية المستوى، وكذلك مساعدة الشركات والأفراد والمجتمع المحلي على النمو والازدهار. ونحرص دوماً على تعزيز مكانتنا كوجهة رائدة تعنى بتقديم تجارب مميزة لمختلف شرائح المجتمع، ولنكون دوماً أفضل وجهة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في أبوظبي، كما نتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات مع سعينا لتوفير خيارات ترفيهية تناسب أسلوب الحياة الراقي في أبوظبي».

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