مجموعة شلهوب تسعى لإشغال 50٪ من المناصب القيادية للنساء بحلول 2024

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت مجموعة شلهوب بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للمرأة، برنامجها «المرأة في القيادة» يومي 16 و17 مارس، كخطوة مهمة نحو تحقيق هدف المجموعة الذي يطمح الى إشغال 50% من المناصب العليا من قبل نساء بحلول عام 2024. هذا وشارك في البرنامج عدد من الموظفات المختارات ومدرائهن المباشرين والمدربات وقيادات عليا بالإضافة إلى شخصيات بارزة ومتحدثين في مجالات مختلفة.

يهدف هذا البرنامج إلى دعم النساء والمساهمة في النمو الوظيفي للمرأة داخل المجموعة، وذلك عن طريق إرشادهن نحو اكتشاف الذات والقيادة الفعالة والتأثير بدون سلطة والتعامل مع التحيزات. فحالياً، تُشكل النساء 61٪ من القوة العاملة لمجموعة شلهوب؛ 40٪ منهن يشغلن مناصب إدارية، و30٪ يشغلن مناصب قيادية عليا.

وقال وسيم عيد، رئيس قسم الموارد البشرية والثقافة في مجموعة شلهوب: «يعد إطلاق برنامج» المرأة في القيادة «خطوة أساسية نحو زيادة القوة العاملة النسائية وخلق ثقافة» الدمج الشامل «، والتي تستلزم بناء رغبة الناس وقدرتهم على التصرف بوعي لتحقيق المساواة في بيئة العمل. وعلينا القول إننا لم نبدأ من نقطة الصفر، كوننا لطالما سعينا نحو تحقيق التنوع والمساواة والشمولية لخلق بيئة عمل مرنة، واعتماد تمديد إجازة الأمومة وزيادة برامج التدريب التي ساعدتنا في الوصول إلى ما نحن عليه اليوم. هذا ونعلم أنه لا يزال أمامنا طريق لنقطعه، إلا أننا ملتزمون بإحداث فرق إيجابي لتحقيق هدفنا».

وتسعى مجموعة شلهوب في الوقت الحالي إلى تطوير فريق قيادي متنوع، وقد حددت فرق مصغرة لتسريع الاستعداد الوظيفي وتوفير الإرشاد للموظفات الحاليات.

وسيتم تقسيم البرنامج إلى ثلاث وحدات:

• المرأة في كل امرأة – للتركيز على اكتشاف نقاط القوة وبناء الثقة

• المرأة في الفريق – تطوير المهارات الشخصية وقيادة الفريق

• المرأة في مجال الأعمال – التعرف على مهمة القيادة الفعالة

وبرنامج «المرأة في القيادة» هو مجرد مرحلة واحدة من خطة أكبر تهدف إلى تسليط الضوء على طريقة مجموعة شلهوب في التوظيف وإدارة الأداء وتطوير الخطط وتوجيه النساء لتحقيق التكافؤ بين الجنسين. يستهدف البرنامج مديرات من المستوى المتوسط إلى الأعلى، حيث يتم اختيارهن من خلال عملية «تحديد المواهب» السنوية، وذلك لتقوية شبكات المواهب النسائية في جميع أنحاء المنطقة.

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