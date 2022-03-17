جمارك دبي تبحث تعزيز نمو التجارة مع الهند

المصدر: دبي ـ البيان

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تواصل جمارك جهودها لتوثيق التعاون مع الهيئات الدبلوماسية لشركاء دبي التجاريين من أجل تعزيز النمو في تجارة دبي الخارجية، حيث استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ك. كاليموتو قنصل التجارة والاقتصاد في القنصلية العامة لجمهورية الهند.

وجرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة.

وقال أحمد محبوب مصبح: تعد الهند من أهم الشركاء التجاريين لإمارة دبي. ويكتسب تطوير التجارة المتبادلة بين الطرفين أهمية متصاعدة لتعزيز استفادة الهند من الدور الحيوي لدبي كبوابة ومنصة أساسية للتجارة العالمية والإقليمية. ونحرص في جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين من جمهورية الهند لتعزيز قدرتهم على الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها دبي للتجارة الدولية من خلال ما أنجزته الإمارة من تطوير لبنيتها التحتية في المطارات والموانئ والمنطقة الحرة وعبر الارتقاء الدائم بمستوى الخدمات اللوجستية والجمركية المقدمة للمتعاملين.

وأضاف: تشهد تجارة دبي الخارجية نقلة نوعية بعد النجاح الذي حققه معرض إكسبو 2020 دبي في تعريف العالم بالإمكانيات والقدرات المتقدمة لدبي على صعيد الربط بين الأسواق العالمية والإقليمية ومساهمتها الفاعلة في دعم قدرة التجارة الدولية على تخطي الصعوبات التي واجهها العالم نتيجة لجائحة كوفيد 19، حيث واصلت الإمارة تعزيز انتقال التجارة بين كافة المناطق والقارات عبر دبي دون تأخير، ما يدعم تقدم الإمارة بثبات نحو تحقيق هدف خطتها الخمسية بوصول قيمة تجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم خلال خمس سنوات".

وأكد أن جمارك دبي تواصل تطوير قدراتها التقنية والبشرية لخدمة التجار والمستثمرين واختصار الوقت والجهد اللازم لإنجاز المعاملات الجمركية، ولذلك نعمل على إطلاق أحدث الابتكارات الجمركية باستخدام التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتي توجتها الدائرة بإطلاق منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود لمواكبة تحول التبادل التجاري الدولية نحو التجارة الإلكترونية، وأعدت جمارك دبي كوادرها البشرية للتعامل مع التطورات المستقبلية في بيئة الاقتصاد الدولي وذلك من خلال التأهيل والتدريب المستمر للموارد البشرية في الدائرة والتحفيز الدائم للإبداع والابتكار لدى الموظفين الجمركيين.

وأعرب ك. كاليموتو عن تقديره الكبير لجهود جمارك دبي وتعاونها الدائم مع الشركات والتجار من جمهورية الهند لتلبية كافة المتطلبات التي تدعم نمو تجارة دبي مع الهند، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الطرفين لضمان المزيد من النمو في التجارة المتبادلة بينهما.

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