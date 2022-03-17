أسطورة كرة السلة ديكيمبي موتومبو يزور مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي- البيان

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استقبل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم، والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، في مركز القهوة التابع له، أسطورة الرابطة الوطنية لكرة السلة ديكيمبي موتومبو، من أجل توسيع خط إنتاج خلطات القهوة، التي تُقدمها شركة كاجاري مجلس، الشركة التجارية والموزع الدولي للمنتجات والسلع الغذائية بالجملة، والتي يترأسها موتومبو شخصياً.

واشتملت الزيارة على تذوق لمجموعة من خلطات القهوة الخاصة بمركز القهوة في مركز دبي للسلع المتعددة، والتي انتقى منها ديكيمبي خلطة خاصة، لتُضاف إلى خط منتجات القهوة الخاص به. وجهّز فريق عمل مركز القهوة كيساً من الخلطة التي وقع عليها الاختيار مُبشراً بالإطلاق الرسمي لأحدث عروض القهوة، التي تُقدمها «كاجاري مجلس».

يذكر أنه في بداية عام 2021 انضمت «كاجاري مجلس» إلى مركز القهوة في مركز دبي للسلع المتعددة، وهي منشأة مكيّفة تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع، بهدف جلب القهوة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مسقط رأس موتومبو، وغيرها من الدول الأفريقية، إلى دبي وغيرها من دول العالم. وأطلقت «كاجاري مجلس» في خريف عام 2020 كمية محدودة من قهوة #55 تشامبيونز المُعتّقة في البراميل، والتي جرى إحضار حبوب البُنّ الخاصة بها من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليستمتع بها المستهلكون في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُواصل مركز القهوة في مركز دبي للسلع المتعددة استقطاب الشركات الدولية، من خلال ربط الأسواق الاستهلاكية سريعة النمو في الشرق الأوسط وأوروبا ببعض من أشهر الدول المنتجة للقهوة حول العالم. ويقدم المركز الدعم الكامل لقطاع صناعة القهوة، بدءاً بإنتاج المحاصيل وصولاً إلى تقديم المنتجات النهائية، عبر توفير الدعم اللوجستي يسير التكلفة، إضافة إلى خدمات التخزين والتحميص والتعبئة.

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