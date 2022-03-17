«إمداد» تفوز بجائزة ميفما للتميز في إدارة المرافق 2022

المصدر: دبي- البيان

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فازت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، وتتخذ من دبي مقراً لها، مؤخراً بجائزة «تطويع التقنية لإدارة المرافق»، خلال حفل توزيع جوائز (ميفما كونفكس 2022) للتميز في قطاع إدارة المرافق، التي نظمتها جمعية إدارة المرافق بمنطقة الشرق الأوسط، كفعالية مصاحبة لمؤتمر (ميفما كونفكس 2022)، والتي تقدم تقديراً للاستخدام الأكثر فعالية وابتكاراً لتكنولوجيا إدارة المرافق، والأكثر إثراء لتجربة العملاء، وفعالية العمليات، والعائد على الاستثمار (ROI)، وذلك وفقاً للتقييم الذي تقدمه لجنة الجائزة.

وتعرف إمداد بمكانتها المرموقة في تبني أحدث التقنيات ورقمنة العمليات، وقد حازت تقنية Ignite Shield الجديدة، التي استخدمتها الشركة لمراقبة جودة المياه في حمامات السباحة والخزانات بدقة وكفاءة إعجاب لجنة جوائز ميفما، حيث تساعد تقنية إنترنت الأشياء والمراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي الشركة على تطبيق تحسينات كبيرة في كفاءة الاستخدام، وتوفير التكاليف، إلى جانب تعزيز مرونة أعمال الشركة، مما يجعلها إضافة قيمة لإمكانات إدارة المرافق في الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة بشكل عام.

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