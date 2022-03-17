جمعية المهندسين تطلق «جائزة التميز والإبداع الهندسي» لتحفيز الابتكار الهندسي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت جمعية المهندسين في الإمارات النقّاب عن جائزة التميز والإبداع الهندسي في حفل ضخم عقدته في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، حضره رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاؤها وممثلون رفيعو المستوى من صانعي القرار والعاملون في المجالات الهندسية من القطاعين العام والخاص.

وتعتبر جائزة التميز والإبداع الهندسي التي أطلقتها الجمعية أول جوائز لها في المجال الهندسي، والتي تهدف إلى تحفيز الشركات الهندسية والمهندسين الأفراد على الابتكار والإبداع وتطوير أعمالهم وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات على خارطة القطاعات الهندسية في العالم، كما تسلّط الجائزة الضوء على أفضل الممارسات الهندسية المبتكرة وتفعيل دورها في ظل تطوير المشاريع الهندسية في مختلف المجالات مثل الكهرباء والميكانيكا والعمارة وغيرها، لمواكبة عجلة النمو العمراني المستمرة في الدولة، ما يسهم في تقدم وازدهار المجال الهندسي، وذلك من خلال التنويه بالمشاريع الفائزة والأفكار الإبداعية الرائدة والمبتكرة في المجالات الهندسية.

وقال المهندس عبدالله يوسف آل علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين في الإمارات في مخاطبته للمؤتمر الصحفي لإطلاق الجائزة: «تأتي هذه الجائزة التي نطلقها اليوم تنفيذاً لرؤية الإمارات 2021 التي تعتبر الابتكار عنصراً من المحاور الوطنية التي تندرج تحت عنوان (متحدون في المعرفة)، والذي ينشد تحقيق اقتصاد معرفي، متنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى لدولة الإمارات. وتُمنح هذه الجائزة بناءً على الجدارة وللتنويه والإشادة بدور من يستحقونها لبراعتهم وعملهم الجاد، وتميزهم عن منافسيهم من خلال تقديم إبداعات هندسية. ويسرنا إطلاق جائزة التميز والإبداع الهندسي التي ستنطلق في مرحلتها الأولى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وهناك خطة لتوسعة نطاقها لتشمل مشاركة دول العالم المختلفة في فترة لاحقة».

وأضاف آل علي: «يشهد القطاع الهندسي وتيرة متسارعة من التقدم في مختلف التخصصات، سيما تلك المتعلقة بالثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتتويجاً للنجاح والإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2021، والتي كان أبرزها نجاح إطلاق مسبار الأمل أول مسبار عربي لاستكشاف كوكب المريخ، وافتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، يسرنا الإعلان عن إطلاق الدورة الأولى لجائزة التميز والإبداع الهندسي».

وأضاف آل علي: «تأتي هذه الجائزة لتعكس الاستراتيجية الجديدة للجمعية للفترة القادمة، التي تواكب التحديات المستقبلية لقطاع الهندسة، وتنمية قدرات المهندسين وتقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى وضع معايير وإرشادات للتكنولوجيا الرقمية لتعزيز روح الابتكار والإبداع في المجال الهندسي، وتعزيز التعاون العلمي بين المهندسين محلياً وخليجياً وعالمياً».

وتعكس الجائزة حرص الجمعية على تشجيع التميز والابتكار ومواكبة التطور في كافة المجالات الهندسية. وتستهدف الجوائز الهندسية الرفيعة فرق العمل والمؤسسات والأفراد والمشاريع في جميع التخصصات الفنية والمجالات والدرجات الوظيفية في المجتمع الهندسي داخل دولة الإمارات.

وأضاف آل علي: «حيث إن الابتكار والإبداع أصبحا يشكلان عاملين مهمين في نجاح المؤسسات الهندسية والمهندسين الأفراد في الوقت الراهن، فإنه من دواعي سرورنا أن نستمع إلى هذه الفئات لسرد ما قدمته من خبرات وخدمات مميزة لعملائها تسهم في تأسيس بنية تحتية تعمل على تحسين نوعية الحياة وتدعم الاقتصاد إلى جانب وضع أسس النمو المستقبلية».

وأضاف آل علي: «من التصميم بكفاءة عالية إلى تطوير الموارد والإشراف البيئي، تضع الشركات الهندسية خبراتها في مجموعة متنوعة من المشاريع والتي غالباً ما تمر دون أن يلاحظها أحد، أو تحدث خلف الكواليس. وهذه الجائزة لا تنحصر مهمتها في تقديم الفرصة للتعرف على المساهمات القيمة التي يقدمها المهندسون للمجتمعات المحلية، بل إنها تعرض هذه الأعمال والإنجازات المميزة على منصة وطنية. ومن هذا المنطلق، فإن جائزة الإبداع والتميز الهندسي بجميع فئاتها تسعى لتحقيق العديد من الأهداف تتمثل في إبراز أهمية العمل الهندسي الوطني، ودعم روح المنافسة والإبداع والقيادة والتميز في مختلف مجالات العمل الهندسي لتواكب عجلة التطور العالمي المستمر، إضافة إلى تحفيز الكفاءات الهندسية الوطنية للتطوير والإبداع والريادة، ونشر وتشجيع ثقافة التميز والإبداع والابتكار في كافة المشاريع الهندسية».

إلى جانب ذلك، تستهدف الجائزة في مختلف فئاتها الشركات الهندسية والأفراد والمشاريع لتقييم الجودة العالية والابتكار والتميز التقني خلال دورة تنفيذ المشاريع، بدءاً من مفهوم التصميم إلى الهندسة والتشييد ومساهمتها الكبيرة في المجتمع والبيئة. ويتم اختيار الفائزين بالجوائز من قبل لجنة تحكيم مستقلة يتمتع أعضاؤها بمعرفة وخبرات معمقة في مختلف مجالات الهندسة. وستتاح للمشاركين في جوائز هذا العام فرصة عرض أي مشاريع سابقة أو حالية أو مستقبلية، ويُمنح التقدير للاعبين المؤثرين في القطاع والذين يشكلون العمود الفقري في مجال الهندسة، ويعملون يوماً بعد يوم لبناء مستقبل أفضل.

يذكر أن القائمين على الجائزة قاموا بتحديد سبع فئات سيجري فيها التنافس. وتتضمن الجائزة فرعين وهما الشخصيات الاعتبارية والتي تتمثل بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات والدوائر والجوائز الفردية التي تستهدف الأفراد المبدعين.

وتضم جوائز الشخصيات الاعتبارية جائزة المشروع الهندسي الرائد، وجائزة الشركات لأفضل شركة استشارات هندسية وجائزة أفضل شركة مقاولات، أما الجوائز الفردية للأفراد المبدعين في الاختراع أو الاكتشاف أو التطوير الهندسي فتشمل جائزة الشخصية الريادية وجائزة المهندس المتميز وجائزة مهندس المستقبل، إضافة إلى جائزة الطالب المميز.

وقد أكد متخصصون أن الجوائز ستدعم نمو الاقتصاد، حيث إنها بشكل مباشر أو غير مباشر ستخلق ميزة تنافسية أكثر داخل المجال الهندسي، مما يمهد لخلق منصة إبداعية ومبتكرة شاملة تقوم بتحفيز القطاع الخاص والصناعة المحلية.

وفي ختام كلمته قال المهندس آل علي: «إن الدافع من وراء إطلاق هذه الجوائز المرموقة هو الاحتفاء بالتميز وكل ما فيه خير للإنسانية، إننا نقدر الإنجاز البشري من منطلق إيماننا بالقدرة على الإبداع والابتكار من خلال التحفيز والتشجيع. وفي الختام نؤكد حرصنا في مجلس الإدارة في الجمعية على تقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات التي تشكل إضافة حقيقية للجمعية، وتعزز من مسيرة اعتمادنا على الكوادر الوطنية وتسهم بقدر كبير في الارتقاء بالعمل الهندسي في الدولة».

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