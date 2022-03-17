«نوزومي نيتوركس» تعرض حلول أمن إنترنت الأشياء في «جيسيك 2022»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك نوزومي نيتوركس، الشركة المتخصصة في مجال التقنيات التشغيلية وأمن إنترنت الأشياء، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) والذي يقام في الفترة بين 21 - 23 مارس في مركز دبي التجاري العالمي. وتستعرض الشركة خلال الفعالية مجموعتها الواسعة من حلول التقنيات التشغيلية وأمن إنترنت الأشياء لتبيّن دور التكنولوجيا ومزاياها المتعددة في أسواق الأمن والمتابعة.

وقال بشير موسى، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا: شهد العام 2021 تطورات غير مسبوقة في مجال التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء وأمن البنية التحتية الحرجة، حيث تصدّرت الهجمات السيبرانية عناوين الأخبار واستهدفت عدداً من كبرى المؤسسات من أمثال كولونيال بايبلاين وجي بي إس وأولدزمار ووتر وكاسيا، والتي استغلت ثغرات برمجيات Log4j. ولا تزال هجمات طلب الفدية والتهديدات التي تواجه التقنيات التشغيلية والبنى التحتية الحرجة في أعلى مستوياتها، كما هو الحال مع الإعلانات المستمرة عن وجود الثغرات، مما يعني أننا انتقلنا إلى سيناريوهات «ماذا سنفعل لو حدثت الهجمة» إلى «ماذا سنفعل عند حدوث الهجمة» في مجال التقنيات التشغيلية وأمن البنى التحتية الحرجة.

وخلال فعاليات جيسيك، تستعرض نوزومي نيتوركس حلولها السحابية Vantage التي تمكنها من التخلص من النقاط العمياء وتعزيز وعي المؤسسة بالهجمات السيبرانية. وفي ظل التطور الملموس في دفاعات البنية التحتية الحرجة، وذلك بفضل التقدم في الجهود التعاونية على الصعيدين العام والخاص من أجل تقوية الدفاعات، قدمت نوزومي نيتوركس مساهمات ملموسة في هذه التوعية بواسطة حلولها الأمنية المبتكرة. كما ستساعد التوجيهات الحكومية والتشريعات السارية، إلى جانب الحوكمة الذاتية على مستوى القطاع، في إرساء وتطبيق المعايير الأساسية للأمن السيبراني في البنية التحتية الحرجة.

وأضاف: يعزز كل من القطاعين العام والخاص جهودهما لتعزيز الدفاعات ليصبح الأمن السيبراني أولوية قصوى فيما تطبق أنظمة التقنيات التشغيلية وأمن البنى التحتية الحرجة تقنيات جديدة لمواصلة التفوق على المنافسين. ونشارك في جيسيك لمشاركة الأمثلة الواقعية والميدانية عن شركات تواجه التحديات ذاتها، ونتطلع إلى التواصل مع عملائنا وشركائنا مناقشة دورهم في تحسين أمن تلك البيئات بشكل فعال.

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