«مانيج إنجن» تركّز على الأمن السحابي خلال فعاليات «جيسيك 2022»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك شركة مانيج إنجن، الذراع المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية لدى زوهو كوربوريشن، في فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات «جيسيك 2022»، والذي يقام في مركز دبي المالي العالمي من 21 إلى 23 مارس الجاري. وتستعرض الشركة مجموعتها الواسعة من حلول أمن تقنية المعلومات، بما فيها وساطة أمن الدخول السحابي CASB ضمن حلولها لمعلومات الأمن وإدارة الأحداث الأمنية Log360، إلى جانب مناقشة دور النمو السريع لخدمات البنية التحتية السحابية في تعزيز الاهتمام المتزايد بتأمين البيانات والتطبيقات وأحمال العمل في بيئات الحوسبة السحابية.

وأدى تطور حلول وساطة أمن الدخول السحابي إلى تحقيق العديد من المزايا المرتبطة بالامتثال وأمن البيانات والحماية من التهديدات والمتابعة الكلية للبيانات والحركة. وقال مانيكاندان ثانغاراج، نائب الرئيس لدى مانيج إنجن: في حقبة العمل المدمج عبر مختلف المنصات، لا بد للمؤسسات من تحسين موقفها الأمني، وهو ما يمكن التوصل إليه من خلال تطبيق حلول وساطة أمن الدخول السحابي التي تحقق تقدمًا ملموسًا في منع تسرب البيانات بينما تسمح بالاطلاع على الوضع الراهن لاستخدام التطبيقات في الخلفية، فآليات الدفاع التقليدية لم تعد كافية على الإطلاق.

وقال نيرمال كومار مانوهاران، المدير الإقليمي للمبيعات لدى مانيج إنجن: يعتبر جيسيك أكبر وأهم معرض للأمن السيبراني في المنطقة، وهو منصة مثالية لعرض حلولنا للأمن السيبراني ومناقشة التوجهات الجديدة للتعامل مع التهديدات المتقدمة التي يفرضها المجرمون السيبرانيون بالمنطقة. وفيما أصبح العمل عن بعد يغير ملامح بيئات العمل، تبنّت الشركات في مختلف القطاعات نماذج متنوعة لخدمات البنية التحتية السحابية. ورغم أن هذه النماذج تحقق مزايا عدة للشركات، فمن المهم عدم إغفال المخاطر الأمنية المرتبطة بها.

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