«دانوب هوم» تطلق إصدارها الثالث من تنزيلات «الماد ريد»

المصدر: دبي- البيان

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عاد الموقع الإلكتروني لدانوب هوم المتخصص في مجال تطوير المنزل والأثاث في المنطقة مرة أخرى بإصداره الثالث من تنزيلات «الماد ريد» كمفاجأة لعملائه قبل حلول شهر رمضان، بعد إضافة العديد من المميزات الجديدة والتفاعلية على الموقع الإلكتروني مؤخراً هذا العام، ويعد بأن تكون التنزيلات هذا العام أكبر وأفضل، بفضل النظام الجديد والمحسّن والمجهز، للتعامل مع التدفق المتوقع أن يحدث نتيجة للعروض والتنزيلات، التي ستتوفر في هذه النسخة.

وأعلن عادل ساجان، المدير العام لمجموعة الدانوب عن تنزيلات الماد ريد من خلال القفز بالمظلة من الطائرة على ارتفاع 13000 قدم العام الماضي، لكن هذه المرة سيتم الانتفال إلى بحار دبي، معلناً عن التنزيلات الأضخم هذا العام أثناء التحليق على الألواح 20 قدماً فوق الماء.

يقول عادل «عندما يتعين عليك الإعلان عن أضخم تنزيلات، فإن القفز من طائرة والوقوف فوق الماء أمر منطقي. نحن متحمسون للغاية للإعلان عن الإصدار الثالث من تنزيلات الماد ريد، وبما أنه يحدث قبل شهر رمضان مباشرة، يمكن للكثير من عملائنا الاستفادة منه، وتجديد منازلها بأسعار لا تصدق، رمضان هو موسم العطاء وفكرنا بأنه لا يوجد وقت أفضل من الآن لتحقيق بعض الأحلام من خلال منتجاتنا الفاخرة ذات الأسعار المعقولة».

للإعلان رسمياً عن ميعاد إطلاق التنزيلات الأضخم لهذا العام على الموقع الإلكتروني لدانوب هوم أقامت العلامة التجارية «حفلة بيجامة» كبيرة لوسائل الإعلام المتميزة والمؤثرين في 16 مارس.

تم تزيين مكان الفعالية لتوفير مساحة واسعة للاسترخاء، وللتأكيد على مدى الراحة والتسوق المريح عبر الإنترنت بكل راحة من منزلك.

انتهزت العلامة التجارية هذه الفرصة أيضاً للإعلان عن شراكتها مع (تاب)، إحدى خدمات الدفع عبر الإنترنت الرائدة في المنطقة، وقع العقد سيد حبيب، مدير تطوير الأعمال والامتياز والتجارة الإلكترونية لدانوب هوم، وجيمي فيرهيج – رئيس التعاون والاستحواذ في شركة (تاب) الشرق الأوسط.

دخلت دانوب هوم أيضاً في شراكة مع ( بوست باي) وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها دبي وتقوم بتقديم خدمات الدفع المؤجل لعملاء التجارة بالتجزئة، ويمكن لعملاء دانوب هوم شراء منتجاتهم المفضلة عن طريق دفع 33% فقط من السعر ودفع الباقي على دفعتين الأقساط المتساوية. من من 18 إلى 31 مارس 2022، يمكن للعملاء التسوق لشراء أكثر من 8000 منتج من الأثاث المنزلي والمفروشات والديكور والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ والمزيد بأسعار تبدأ من 1 درهم فقط، مع مجموعة من خيارات الدفع المتاحة لهم.

وقال سيد حبيب، مدير تطوير الأعمال والامتياز والتجارة الإلكترونية لدانوب هوم «لدينا غرفة نوم تتكون من أربع قطع تبدأ من 799 درهماً إماراتياً فقط، مظلة خارجية تبدأ من 899 درهماً إماراتياً، أريكة سرير تبدأ من 335 درهماً إماراتياً، طقم لحاف بحجم كينج، يتكون من ست قطع يبدأ من 99 درهماً، نافورة بسعر يبدأ من 49 درهماً، أدوات مطبخ تبدأ من 1 درهم فقط وجهاز تنقية المياه من ميلانو يبدأ من 699 درهماً إماراتياً، والذي يأتي مع دش يدوي مجاني» سيكون لدى العملاء خيار التسوق، للحصول على كل هذا وأكثر والدفع بسرعة وسهولة باستخدام بوابة الدفع (تاب). يمكن للعملاء أيضاً تحديد طريقة الدفع، التي يفضلونها سواء كان ذلك نقداً عند التسليم أو الدفع بالبطاقة أو الشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام خيار الدفع من خلال (بوست باي).

يمكن للمتسوقين المهتمين أيضاً التسجيل مسبقاً على موقع دانوب هوم الإلكتروني على المتصفح قبل يوم واحد من بدء التنزيلات وانتزاع المنتجات قبل أي شخص آخر. يمنح التسجيل المسبق للتنزيلات بداية مبكرة لمدة ثلاث ساعات مع فتح نوافذ التسوق اعتباراً من 17 مارس، 9 مساء. يتمتع العملاء أيضاً بفرصة ربح هدايا مفاجئة يومياً من خلال الدوران العشوائي والفوز.

وقد أضاف سيد حبيب: بصرف النظر عن الخصومات المذهلة، يتمتع العملاء بتجربة تسوق مفيدة، بفضل مجموعة المميزات المختلفة، التي قدمناها على موقع الويب مثل إمكانية بناء الغرفة وتسوق المظهر كامل والواقع المعزز. مع بناء الغرفة ثنائية الأبعاد، يمكن للعملاء ترتيب عناصر مختلفة معاً، والحصول على فكرة عن المنتجات التي تتوافق بشكل جيد مع بعضها البعض. لقد تصفحنا جميعاً موقع «بينترست» وشاهدنا صوراً جميلة لنمط الحياة للتصميمات الداخلية للمنزل، ونتمنى أن نجد كل شيء في الصورة ونتسوقه. باستخدام ميزة تسوق المظهر كامل، هذا هو بالضبط ما يمكن للعملاء القيام به. يمكنهم اختيار المظهر الذي يحبونه من صور نمط الحياة المرتبة بشكل جميل على صفحتنا، والنقر فوقها لشراء كل شيء فيها. ميزة الواقع المعزز متاحة على متصفحات الهاتف المحمول. يمكن للعملاء استخدام كاميرا هواتفهم لمعرفة كيف سيبدو المنتج في غرفتهم. نريد لعملائنا تجربة التسوق، عبر الإنترنت بشكل لم يسبق له مثيل، ونقدم لهم الأفضل من حيث الموقع الإلكتروني واختيار المنتج والأسعار.

يقدم موقع دانوب هوم أيضاً خدمة توصيل مجانية لمدة 48 ساعة، وتركيب مجاني وخيار الشراء الآن والدفع لاحقاً، وخطط تقسيط سهلة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام على مدار 24 ساعة، لضمان تجربة تسوق سلسة عبر الإنترنت. سيؤدي تنزيل تطبيق دانوب هوم إلى إبقاء العملاء على اطلاع دائم بأحدث العروض والخصومات.

قم بزيارة الرابط في الأسفل للتسجيل في تنزيلات الماد ريد أو لتسوق جميع المنتجات المفضلة لديك بأسعار لا تصدق.

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