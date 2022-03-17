القرية العالمية تمدد موسمها الـ26 احتفالاً بشهر رمضان حتى 7 مايو

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، تمديد موسمها السادس والعشرين حتى 7 مايو 2022، وذلك لإتاحة المجال أمام ضيوفها للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة، ومنحهم فرصة استكشاف ثقافات وتقاليد العديد من شعوب العالم خلال شهر رمضان المبارك.

وسيسمح ذلك لضيوف القرية العالمية وعائلاتهم وأصدقائهم قضاء الأمسيات الرمضانية الاستثنائية على مدار الشهر الفضيل ضمن أجواء تحفّها الراحة والهدوء مع أشهى المأكولات وألذ الحلويات التي ترضي جميع الأذواق، بالإضافة إلى خيارات التسوق والترفيه التي تناسب مختلف الأعمار.

وسيحظى الضيوف بفرصة المشاركة في العادات والتقاليد الرمضانية الأصيلة بما في ذلك تناول الطعام على مائدة الإفطار والسحور في «مجلس العالم»، الذي اُفتتِح الموسم الماضي وتحوّل بشكلٍ سريعٍ ولافت إلى واحد من أكثر الوجهات الرمضانية المفضلة لدى الضيوف، حيث يجمع بين مفهومي الأصالة والذوق المعاصر ويوفر للضيوف أجواءً استثنائية وتجارب أفضل مع مساحةٍ أكبر وعدد طاولاتٍ أكثر. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بعروض الألعاب النارية التي تنطلق عند الساعة 9 مساءً خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وستتزين أجنحة القرية العالمية وأروقتها ووجهاتها الترفيهية بالأضواء والزينة والفوانيس التي تعكس الأجواء الرمضانية خلال الشهر الفضيل، كما ستوفر الأجنحة تشكيلاتٍ متنوعة من هدايا رمضان وهدايا العيد للعائلات والأفراد، إلى جانب مختلف المنتجات التي تحتاجها العائلة خلال شهر رمضان.

وفي هذه المناسبة قال بدر أنوهي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «يُعد شهر رمضان المبارك مناسبةً مميزة ذات تقاليد وعادات خاصة للغاية، كما تشكل أمسيات وليالي رمضان فرصةً لتعزيز التواصل مع الأحباء والأصدقاء والاستمتاع معاً بتجارب وأجواء مميزة لا تُنسى. وتعتبر القرية العالمية المكان الأمثل لقضاء هذه اللحظات الفريدة. ولذا يسرّنا الإعلان مع حلول الشهر الفضيل عن تمديد موسمنا السادس والعشرين لنتمكن من الاستمتاع بأجواء هذا الشهر مع ضيوفنا وشركائنا، والاحتفال لأول مرة على الإطلاق بمناسبة عيد الفطر الذي يشكل مناسبة مهمة جداً بالنسبة إلينا».

وسيحظى الضيوف أيضاً بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تجسد الأجواء الرمضانية مثل مدفع الإفطار (الموجود بالقرب من مجلس العالم)، والذي سيتم إطلاقه عند غروب الشمس خلال أيام الشهر الفضيل إيذاناً بدخول وقت الإفطار. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول مجموعةٍ واسعة من المأكولات الشهية في جميع أنحاء القرية العالمية، هذا بالإضافة إلى موائد الإفطار أو السحور التي يمكن للضيوف التلذذ بها في مجلس العالم ضمن أجواءٍ ساحرة ذات طابعٍ تقليدي ومجموعة متنوعة من خيارات الألعاب اللوحية مثل طاولة الزهر، والشطرنج، وورق اللعب وغيرها.

يمكن للضيوف حجز الطاولات خلال شهر رمضان في مجلس العالم عبر تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني لما يصل إلى ستة أشخاص مقابل 150 درهماً إماراتياً لمدة ساعتين، أو إمضاء أمسية كاملة مقابل 200 درهم إماراتي فقط.

وتقدم أجنحة الدول في القرية العالمية مجموعة من المواد والمنتجات الغذائية الخاصة بالإفطار مثل التمر، والعسل، والتوابل في أجنحة المملكة العربية السعودية واليمن، والفواكه المجففة في جناح أفغانستان، والحلويات في جناحي تركيا وسوريا. كما يمكن للضيوف العثور على ما يحتاجونه من أدوات المطبخ في أجنحة المغرب وتركيا ومصر، بالإضافة إلى أفضل أنواع البخور في أجنحة الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية لإضفاء لمسة من الأجواء التقليدية الفريدة في المنزل.

إضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الباحثين عن أفضل الأزياء استكشاف تشكيلات متنوعة من العباءات والأزياء المنزلية وأوشحة الصلاة في جناحي المملكة العربية السعودية والمغرب أو شراء إكسسوارات العيد من جناح أوروبا.

ويُشار إلى أن القرية العالمية ستفتح أبوابها لاستقبال الضيوف خلال الفترة بين 1 أبريل و7 مايو ابتداءً من 6 مساءً حتى 2 صباحاً من كل يوم.

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