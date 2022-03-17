«الإمارات الإسلامي» يعلن الفائزين بجائزة المليون درهم وسيارة «تيسلا» في سحب حساب «كنوز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «الإمارات الإسلامي» أسماء الفائزين بجوائز الحملة الترويجية لحساب التوفير «كنوز»، والتي تمتد من 1 فبراير حتى 30 أبريل 2022، وتتيح للمتعاملين فرص الفوز بجوائز نقدية قدرها 3 ملايين درهم و3 سيارات تيسلا.

وفي سحب فبراير 2022 الذي تم إجراؤه في المقر الرئيس لمصرف «الإمارات الإسلامي» بدبي، حصل فايز نصرالله من الأردن على الجائزة النقدية الكبرى بقيمة مليون درهم، بينما فازت آمنة الجوكر من الإمارات بسيارة «تيسلا» جديدة كلياً، وفازت آمنة أحمد من البحرين ويحيى الأحمد من الأردن، بجوائز نقدية بقيمة 10000 درهم لكل منهما.

وقال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للفائزين بالجوائز القيمة لسحب فبراير من حساب التوفير «كنوز»، والتي تأتي تأكيداً على التزامنا الراسخ بتشجيع المتعاملين على ثقافة الادخار. ونأمل للفائزين أن يكونوا مصدر إلهام يشجع المزيد من المتعاملين على تبني العادات المالية السليمة».

ويعتبر حساب التوفير «كنوز» أحد أبرز المنتجات المصرفية البارزة التي يقدمها «الإمارات الإسلامي». ومن خلال حملته الترويجية المستمرة حتى 30 أبريل 2022، يقدم الحساب للمتعاملين فرص الفوز بالعديد من الجوائز المجزية، منها جوائز نقدية كبرى قدرها 3 ملايين درهم أو 3 سيارات تيسلا عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم. كما يحظى المتعاملون بفرصة الفوز بجوائز نقدية قدرها 10 آلاف درهم كل أسبوعين عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حساباتهم. ويمكن للمتعاملين الحاليين والجدد من المواطنين والمقيمين الاستفادة من الحملة الترويجية.

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