300 عارض محلي وعالمي في الدورة 49 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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يترقب عشاق الذهب والمجوهرات انطلاق فعاليات الدورة الـ49 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2022 الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك خلال الفترة 23 ـ 27 مارس الجاري، وسط مشاركة أكثر من 300 عارض محلي وعالمي ونخبة من كبار الفاعلين في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات والقطع الثمينة.

وأعلن مركز إكسبو الشارقة، انتهاء كافة استعداداته لتنظيم الدورة الربيعية من الحدث الأكبر والأهم في قطاع المجوهرات في منطقة الشرق الأوسط، واعداً زواره بتقديم نسخة مبهرة تتيح لهم الاطلاع على أحدث منتجات وخطوط الموضة من الذهب والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم بأعلى مستويات التقنية والإبداع والتميز.

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن ما يشهده المعرض من مشاركة واسعة من العارضين المحليين والعالميين ونجاحه في استقطاب نخبة جديدة من الشركات المحلية والأجنبية التي انضمت إلى قائمة المشاركين لعرض أحدث منتجاتها وتشكيلاتها، دليل على مكانة هذا الحدث على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ودوره الكبير في توفير منصة نموذجية لعقد الصفقات وبناء الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الذهب والمجوهرات وتبادل التجارب والآراء بين كبار الخبراء والمختصين، الأمر الذي يعزز من أهمية ودور المعرض في المساهمة بانتعاش سوق الذهب على مستوى الدولة وإمارة الشارقة التي رسخت مكانتها كوجهة مثلى للاستثمار والتجارة الدولية، بما تتمتع به من المزايا التي يمكن أن تعزز الإيرادات وتدفع عجلة الأعمال.

وتوقع المدفع أن يُحقق المعرض نتائج إيجابية مُرضية للعارضين وتجار الذهب والمجوهرات، وأن يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار الذين باتوا ينتظرون المعرض للتعرف على أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية، والاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار مغرية تعزز مقتنياتهم الثمينة، في ظل مشاركة أهم الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتصميم المجوهرات والساعات.

ويفتح المعرض الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساء، ويوم الجمعة من 3 ظهراً حتى 10 مساء، مع توفر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجاناً للزوار.

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