رأس الخيمة العقارية تعلن بدء أعمال الأساسات في مشروع «باي ريزيدنسز»

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، البدء بتنفيذ أعمال الأساسات لبرج 1 و2 من مشروع «باي ريزيدنسز» في جزيرة الحياة بميناء العرب في رأس الخيمة.

وقال محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية: يشكل مشروع «باي ريزيدنسز» السكني إضافة نوعية إلى مشاريع الشركة، ويلبي احتياجات المستثمرين والمشترين من المشاريع العقارية المميزة المتعددة المرافق والخدمات.

وأكد الطير أن كل مشروع جديد لشركة رأس الخيمة العقارية يهدف إلى توفير أفضل الخيارات في السوق العقاري، سواء للراغبين في الإقامة، ضمن مشاريع نوعية تجمع بين مقومات العيش الرغيد، في بيئة آمنة وصحية، ضمن مجتمع متعدد الثقافات، أو من أجل الاستثمار والحصول على عوائد مجزية.

ويقع المشروع يقع في جزيرة الحياة، كجزء من مشروع ميناء العرب في رأس الخيمة، ويضم أربعة مبانٍ سكنية مع مجموعة واسعة من أنواع الوحدات، ومواقف للسيارات داخل منصة تصطف على جانبيها المطاعم ومحلات البيع بالتجزئة المطلة مباشرة على الشاطئ. وتمتد جزيرة الحياة، مشروع التطوير المتكامل المتعدد الاستخدامات، على مساحة ستة ملايين قدم مربعة، وهي واحدة من جزيرتين تكونان ميناء العرب، مجتمع الواجهة البحرية في رأس الخيمة مع منازل تقع وسط المناظر الطبيعية الرائعة، والأراضي الرطبة المحمية والشواطئ البكر.

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