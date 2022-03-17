منطقة عجمان الحرة تُتوّج الفائزين بــ«جوائز الاستدامة»

المصدر: عجمان- البيان

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تَوّجت منطقة عجمان الحرة الفائزين بنسختها الأولى من «جوائز الاستدامة»، وذلك تحت رعاية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بعجمان، وأقيمت مراسم الاحتفال في «مركز الأعمال للذكاء الاصطناعي والروبوت» بمنطقة عجمان الحرة.

وجاء إطلاق «جوائز الاستدامة» في إطار مساهمة المنقطة بجهود إمارة عجمان في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دعم المشاريع الصديقة للبيئة في المنطقة الحرة وعجمان، وشملت الجوائز خمس فئات، وهي: «المشروع الأخضر»، و«المبادرة الخضراء»، و«ورش العمل الخضراء»، و«التدريب والتوعية الخضراء»، و«الشخصية الخضراء»، وغطت هذه الفئات حزمة من محاور وممارسات الاستدامة، ومن أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير المياه والتكنولوجيا الخضراء.

وحققت المبادرة في نسختها الأولى نجاحاً لافتاً، تجلى في المشاركة الواسعة، التي تجاوزت 26 طلباً، وتمَّ اختيار الفائزين بناء على تقييم لجنة حكام مؤلفة من الخبراء والشخصيات الريادية، يتقدمهم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية «الشيخ الأخضر»، والدكتور رياض الدباغ، أستاذ في جامعة عجمان؛ والدكتور رياض شاكر، رئيس قسم التغذية العلاجية والحميات في جامعة الشارقة؛ والدكتور رائد بكيرات، كبير استراتيجيي الطاقة وكبير المستشارين للعديد من الجهات العامة والخاصة.

وقام الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، «الشيخ الأخضر»؛ والمهندس علي السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة، بتتويج الفائزين، وتكريمهم على جهودهم وإسهاماتهم البارزة في تعزيز الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة.

وقال المهندس علي السويدي: أطلقنا الجوائز لتسريع عملية تحول إمارة عجمان نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نمو المشاريع الخضراء في المنطقة الحرة والإمارة، وذلك تماشياً مع توجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وتعكس هذه الخطوة التزام منطقة عجمان الحرة بدعم العمل المناخي ومبادرات حماية البيئة وتوفير الحلول مستدامة.

وتضمنت قائمة الفائزين: مجموعة سايروس لمنتجات البترول، والتي أحرزت المركز الأول عن فئة المشاريع الخضراء تقديراً لمساعيها الحثيثة في زيادة كفاءة مشروع تسخين البيتومين. وحلت «شركة الفاخر» للتصنيع ثانية عن مشروع معالجة مياه الصرف.

وفازت «شركة الفاخر» أيضاً بالمرتبتين الأولى والثانية عن فئة المبادرة الخضراء، وذلك تقديراً لتميُّز مبادرات الشركة في حصولها على «شهادة لييد» للريادة في الطاقة والتصميم البيئي الخاصة بتشييد وتصميم المباني الخضراء (المستودعات ومراكز التوزيع) ومبادراتها في مجال الهواء المضغوط. وحلت شركة «جولف تشاينيز تريدينج» أولى في فئة ورش العمل الخضراء، وذلك عن مبادراتها في إعادة تدوير المواد، فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب شركة «الفت العربية» عن مبادرة استخلاص مياه الشرب من رطوبة الهواء.

وفي فئة «التدريب والتوعية الخضراء»، أحرزت «شركة الفاخر» المركز الأول عن مبادرة التدريب والتوعوية في مجال البيئة والصحة والسلامة، فيما حققت شركة «انتركونتيننتال توباكو» المركز الثاني عن مبادرة التدريب في مجال الصحة والسلامة والبيئة. وشهدت الفئة الأخيرة «الشخصية الخضراء» فوز كيسار كوثاري، مالك شركة «الفت العربية» بالمرتبة الأولى تقديراً لجهوده في توظيف مبادئ الاستدامة في الممارسات اليومية، وإطلاق العديد من المبادرات البيئية حول موضوعات الطاقة الشمسية، والتشجير وغيرها، وكان المركز الثاني من نصيب فؤاد الأمير، مدير الصحة والسلامة البيئية في «شركة الفاخر»؛ وسهام الدقاق، مدير الشؤون البيئية لدى الشركة لجهودهما في اعتماد سُبل الاستدامة في نهجهم، وإطلاق العديد من المبادرات.

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