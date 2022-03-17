داماك: اكتمال أعمال البنية الفوقية لبرج زادة قبل الموعد المحدد

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت داماك العقارية الانتهاء من أعمال الخرسانة للأسقف والهيكل في «برج زادة» المكون من 26 طابقاً في منطقة الخليج التجاري في دبي. وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال بما فيها أعمال البنية الفوقية كان من المقرر لها أن تكتمل في مارس الحالي، إلا أنها تمكنت من إنجازها في ديسمبر 2021.

وكانت داماك منحت في أكتوبر 2020 شركة «ترانس الإمارات للمقاولات» عقداً بقيمة 181 مليون درهم للأعمال الرئيسية في برج زادة.

وقال نايل ماكلوغلين، النائب الأول للرئيس في داماك: «إن إنجاز هذه المرحلة المهمة من المشروع ضمن وتيرة متسارعة، يؤكد مجدداً على حرص داماك والتزامها الكامل بتسليم المشاريع قبل الموعد المحدد، وذلك رغم التحديات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد -19. وتم استخدام ما يقرب من 23,910 أمتار مكعبة من الخرسانة و4,402 طن من الصلب لإكمال أعمال البنية الفوقية، في حين تم تسجيل 580,840 ساعة عمل فردية حتى الآن في أعمال البناء. ويمتاز مشروع»زادة«بموقعه في قلب منطقة الخليج التجاري، ويوفر العديد من المرافق الخدمية بما في ذلك حوض سباحة ومنطقة ألعاب للأطفال ومركز متطور للياقة البدنية، فضلاً عن مرافق أخرى.

وتتزامن هذه المرحلة من الإنجاز المهم لبرج»زادة«مع الانتعاش الذي يشهده السوق العقاري في دبي حالياً، وهو ما أظهرته معدلات النمو الاستثنائية لمعاملات البيع من حيث الحجم والقيمة خلال الأشهر الماضية. وأظهر القطاع العقاري في دبي أداءً متميزاً في العام 2021، بينما يتوقع الخبراء استمرار الزخم طوال العام 2022. وسجلت الإمارة 5,797 صفقة مبيعات بقيمة 16.69 مليار درهم في يناير من هذا العام، ليكون بذلك أفضل شهر يناير على الإطلاق، وفق تقرير صادر عن»بروبرتي فايندر«.

وقال ماكلوغلين: متفائلون للغاية بشأن المسار الإيجابي الحالي للقطاع العقاري في الإمارات، ونثمن الجهود الحكومية الكبيرة وتعاملها الناجح مع جائحة»كوفيد 19«، فضلاً عن توفير البيئة المثلى والجذابة للمستثمرين.

ويشير المتخصصون إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه معرض إكسبو 2020 دبي في جذب المشترين الأجانب للاستثمار في القطاع العقاري في دبي، إلى جانب الاستجابة السريعة للتحديات الناجمة عن جائحة كورونا من قبل المؤسسات المعنية في الدولة ومن المتوقع أن يشهد سوق دبي العقاري ارتفاعاً ملحوظاً من حيث القيمة، بالتزامن مع التغيير الحاصل في توجهات المستأجرين على المدى الطويل من الإيجار إلى الشراء، بهدف تأمين حياة أكثر استقراراً في واحدةٍ من أكثر الوجهات المرغوبة في العالم.

كما أسهمت الإصلاحات المرتبطة بنظام التأشيرات، فضلاً عن الحوافز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة في تعزيز نمو القطاع. هذا ويتوقع الخبراء استمرار ارتفاع أسعار العقارات في الإمارات خلال العام الجاري 2022. وكانت داماك أطلقت مشروعين ضخمين جديدين هما:»كافالي تاور«البرج الفائق الفخامة في دبي ومشروع»داماك لاغونز"، المجتمع السكني المستوحى من عجائب البحر الأبيض المتوسط، حيث حقق المشروعان مبيعات قياسية بعد فترة وجيزة من إطلاقهما.

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