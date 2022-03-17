«نخيل» تطلق منازل تاون هاوس جديدة في «قرية جبل علي»

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة «نخيل» منازل تاون هاوس جديدة في «قرية جبل علي». يأتي ذلك بعد النجاح الكبير، الذي حققته مبيعات الفلل، التي تم إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي في «قرية جبل علي»، والتي سيتم إعادة تطويرها لتصبح مجتمعاً سكنياً راقياً، وتتضمن المجموعة الجديدة منازل تاون هاوس مكونة من 3 و4 غرف نوم، ضمن المجتمع السكني المسور.

وتتراوح المساحات بين 2882 إلى 3386 قدماً مربعة، وتتميز بتصاميم داخلية حديثة مع تشطيبات عالية الجودة، وخيارات ألوان فاتحة وداكنة، إضافة إلى غرفة للضيوف في الطابق الأرضي، وتراس، وحمامات داخلية في كل الغرف، وخزائن للملابس مثبتة في الحائط، وغرفة خادمة، وغرفة غسيل، وكراج واسع يتسع لسيارتين، وتم طرح منازل التاون هاوس للبيع.

وتعتبر «قرية جبل علي» واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسكن بدبي، والتي سيتم تحويلها إلى واحة سكنية راقية، وستمتد عند اكتمالها على مساحة 80 هكتاراً من المساحات الخضراء، والحدائق المفتوحة الكبيرة، والعناصر المائية، مع وسائل للراحة مجتمعية حديثة، بما في ذلك مضمار للجري، ومسار لركوب الدراجات، ومزرعة مجتمعية للخضراوات، وأحواض للسباحة، ومناطق للعب الأطفال، ومرافق رياضية مثل ملعب كرة قدم خماسي، وملعب بادل تنس، وملعب لكرة السلة، وسيبقى نادي «جبل علي الترفيهي»، الوجهة الحلية للمطاعم واللياقة والترفيه قيد التشغيل كالمعتاد خلال مرحلة إعادة التطوير. وتقع «قرية جبل علي» بالقرب من شارع الشيخ زايد، و«ابن بطوطة مول»، وعلى مقربة من مجموعة من الوجهات الترفيهية، والمرافق التعليمية، وأماكن العبادة، وعلى بعد ساعة واحدة فقط بالسيارة من إمارة أبوظبي.

وقال متحدث من شركة «نخيل»: شهدنا طلباً قوياً غير مسبوق على الفلل في «قرية جبل علي»، التي تم طرحها مؤخراً، ما شجعنا لطرح منازل تاون هاوس جديدة، وذلك لإتاحة الفرصة لمن يريد أن يكون جزءاً من هذا المجتمع السكني النابض بالحياة. وسيضم المشروع، الذي سيتم إعادة تطويره وسائل للراحة عالمية المستوى، بما في ذلك مساحات خضراء خارجية، ومرافق رياضية واسعة، وذلك كجزء من التزامنا لتوفير أسلوب حياة أفضل صحي ونشط للمقيمين بدبي.

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