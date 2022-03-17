"أدنوك" تُرسي عقوداً بقيمة 2.4 مليار درهم على 5 شركات محلية وعالمية

المصدر: وام

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار درهم "658 مليون دولار أمريكي" لتقديم خدمات تغليف آبار النفط والغاز وعزلها بالإسمنت، وذلك ضمن استثماراتها المستمرة لتعزيز النمو في مجال عمليات الحفر وزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام، حيث سيتم إعادة توجيه ما يزيد عن 65% من قيمة العقود الإجمالية إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة طوال فترة تنفيذها، وستسهم الشركات التي تمت ترسية العقود عليها في توفير فرص عمل للمواطنين وستعمل أيضاً على إيجاد فرص لتصنيع احتياجاتها محلياً.

تمت ترسية العقود بموجب اتفاقيات إطارية تنافسية على كل من شركة "هاليبرتون وورلد وايد ليمتد - أبوظبي" (هاليبرتون)، وشركة "بيكر ميدل ايست" (بيكر)، وشركة "الإمارات وسترن لحفر وصيانة آبار النفط ش.ذ.م.م"(الإمارات الغربية)، وشركة "نسر لخدمات الطاقه ذ.م.م."، وشركة "إمجل لخدمات حقول النفط ش.ذ.م.م." (إمجل).

ويشمل نطاق عمل العقود تقديم خدمات تغليف وعزل الآبار بالإسمنت في حقول أدنوك البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بنفس الشروط والاحكام. وتعتبر هذه العملية خطوة مهمة في حفر واستكمال آبار النفط والغاز، حيث يتم ضخ الخليط الاسمنتي بين التكوين الصخري وغلاف البئر لحماية وعزل حفرة البئر.

وبهذه المناسبة قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: تدعم عقود خدمات تغليف آبار النفط والغاز وعزلها بالإسمنت خطط أدنوك وجهودها المستمرة للنمو والتوسع في أنشطة الحفر لتحقيق هدفها برفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز وترسيخ مكانتها كمورد عالمي موثوق للنفط الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون. وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل أدنوك إعطاء الأولوية لتعزيز القيمة المحلية المضافة في سعيها لتحقيق استراتيجيتها، ونحن على ثقة أن ترسية هذه العقود سيساهم في تحقيق قيمة محلية إضافية كبيرة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص بما يدعم بشكلٍ مباشر أهداف "مبادئ الخمسين".

وتُسهم المنهجية الذكية المتبعة في ترسية هذه العقود في تمكين أدنوك من تقليل التكاليف بمئات الملايين من الدولارات. وتعمل أدنوك في إطار استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي على تعزيز استراتيجيتها للمشتريات لتتماشى مع ديناميكيات الأسواق المتغيرة، حيث تركز على إبرام عقود طويلة الأجل مع عدد كاف من الموردين الذين يضمنون استقرار واستمراراية توريد الخدمات المطلوبة بأسعار تنافسية.

وبناءً على العقود التي تمت ترسيتها اليوم، ترتفع القيمة الإجمالية للاتفاقيات الإطارية وعقود المشتريات المتعلقة بعمليات الحفر التي قامت أدنوك بترسيتها منذ نوفمبر 2021 إلى أكثر من 31.2 مليار درهم (8.5 مليارات دولار). وتدعم هذه العقود خطط أدنوك لحفر آلاف الآبار الجديدة لتحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

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