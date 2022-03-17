«&e» تبحث رفع حصتها في «موبايلي» السعودية إلى 50 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «&e» تواصلها مع شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» السعودية؛ لمناقشة زيادة حصة الأولى في الأخيرة إلى ما نسبته 50%، بالإضافة إلى سهم واحد من خلال عرض جزئي خاضع لشروط مسبقة وفقاً للائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وأضافت المجموعة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، أن الغرض من المناقشات يتمثل في رغبة «&e» بالتوصل إلى تفاهم مع مجلس إدارة «موبايلي» بشأن شروط العرض المحتمل بما في ذلك إجراءات تنفيذه والتي من الممكن أن يوصي بها مجلس الإدارة لمساهمي شركة موبايلي.

وبحسب الإفصاح، اقترحت «&e» سعر 47 ريالاً سعودياً للسهم الواحد لأغراض العرض المحتمل (السعر المقترح للعرض)، يمثل زيادة في سعر سهم «موبايلي» على النحو الآتي: 22.2% مقارنة بسعر إغلاق سهم «موبايلي»، البالغ 38.45 ريالاً في 15 مارس الجاري، و38.8%، مقارنة بمتوسط السعر المرجح بالحجم للسهم للثلاثة أشهر المنتهية في 15 الجاري، و45.1% مقابل متوسط السعر المرجح بالحجم للستة أشهر المنتهية في منتصف مارس الجاري.

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