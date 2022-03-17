تحت رعاية محمد بن راشد.. إعلان الفائزين بالدورة الـ 28 لجوائز التميز لقطاع الأعمال 21 مارس

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعلن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن الفائزين بالدورة الثامنة والعشرين من جوائز التميز لقطاع الأعمال، الاثنين 21 مارس الجاري خلال حفل افتراضي.

وتهدف جوائز التميز لقطاع الأعمال إلى تعزيز الجودة والتميز كمحفز للمزيد من النمو والتطور في مختلف قطاعات الأعمال، وتكريم الجهود المتميزة والالتزام بتبني أفضل الممارسات وتحقيق التميز محلياً وإقليمياً. ومن المقرر تكريم 39 فائزاً من مختلف القطاعات الحيوية بجوائز دورة العام 2021، والتي تشمل بشكل أساسي جائزة دبي للجودة، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة.

وسيقوم هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال الحفل الافتراضي بتكريم 21 فائزاً في برنامج دبي للخدمة المتميزة، والذي يضم أعضاء البرنامج من قطاعات البيع بالتجزئة، الخدمات، الرعاية الصحية، الضيافة، والتجارة الإلكترونية، إلى جانب 18 فائزاً بجائزة دبي للجودة والتي تضم الفئات: جائزة دبي التقديرية للجودة (مجالس ومجموعات الأعمال)، جائزة دبي التقديرية للجودة، جائزة دبي للصناعة الذكية، جائزة دبي العالمية للجودة، جائزة دبي الذهبية للجودة، وجائزة دبي للجودة.

وقالت شيخة البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال: «تؤكد الدورة الثامنة والعشرون من جوائز التميز لقطاع الأعمال مرونة مجتمع الأعمال بكافة شرائحه في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرته على التكيف، في ظل التدابير الحاسمة التي اعتمدتها القيادة الرشيدة لضمان استمرارية الأعمال في مواجهة مشهد الأعمال العالمي المليء بالتحديات. وقد شهدت الدورة الأخيرة من الجوائز زيادة بنسبة 10 % في إجمالي عدد المتقدمين، بينما بلغت الزيادة الصافية على مدى الـ 28 عاماً الماضية أكثر من 300 %، مما يدل على مستوى ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز الذي تم تحقيقه بين الشركات والمؤسسات الخدمية في جميع أنحاء الدولة».

وأضافت البشري: قمنا بتكريم أكثر من 650 فائزاً بجوائز التميز لقطاع الأعمال تم اختيارهم من بين 22 ألف متقدم خلال الـ 27 عاماً الماضية، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 500 متسوق سري، و3000 مُقيِّم، و5000 متقدم، و120 ألف تقرير ملاحظات تم جمعها منهم، وتقارير تقييمية تحدد مجالات التحسين إلى المتقدمين في فئات الجوائز.

وأكدت أن جوائز التميز لقطاع الأعمال تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز ثقافة تبادل المعرفة وتنمية القدرات داخل مجتمع الأعمال وعبر الخدمات في إمارة دبي وخارجها. وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا العالمي، ركزت الحكومة الرشيدة والقطاع الخاص على رفع معايير الجودة والتميز في مجالات التكنولوجيا والابتكار وتعزيز مبادئ إسعاد المتعاملين في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ونظمت إدارة التميز لقطاع الأعمال العديد من الفعاليات ضمت ورش عمل تدريبية وافتراضية شارك فيها أكثر من 1500 مُقيِّم ومتسوق سري وممثلون عن مجتمع الأعمال بنسبة زيادة تصل إلى 12 في المائة مقارنةً بالعام الماضي.

نمو

شهدت جوائز التميز لقطاع الأعمال منذ إطلاقها عام 1994 نمواً بشكل مطرد يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والقطاعات الحيوية في إمارة دبي والدولة على وجه العموم، بما في ذلك التحول الرقمي للصناعات والخدمات الذكية (قنوات التواصل الاجتماعي / تطبيقات الهاتف المحمول / مراكز الاتصال / المواقع الإلكترونية)، وبرامج الشمولية لأصحاب الهمم، وأخيراً الامتثال لمعايير الصحة والسلامة للوقاية من فيروس كورونا.

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