«الاتحاد للطيران» تتوقع انتعاش السفر لأبوظبي مع تخفيف القيود

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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توقع متحدث رسمي باسم الاتحاد للطيران، انتعاش حركة السفر إلى إمارة أبوظبي، بعد القرارات الصادرة أخيراً، بإلغاء العمل بنظام القائمة الخضراء، وإعفاء المسافرين المطعمين من إجراء فحص مسحة الأنف قبل السفر إلى الإمارة، والاكتفاء بإبراز شهادة تطعيم «كوفيد 19» معتمدة.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية، أمس: من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تشجيع ضيوف الاتحاد للطيران على زيارة العاصمة أبوظبي، والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة بالدولة، واستكشاف المعالم السياحية والتراثية، واغتنام الفرصة لزيارة معرض إكسبو دبي في أسابيعه الأخيرة.

وستضيف «الاتحاد للطيران» 5 وجهات جديدة إلى شبكة وجهاتها إلى أوروبا وأفريقيا، اعتباراً من منتصف يونيو، حيث من المقرر إضافة وجهة جديدة في أفريقيا إلى زنجبار، اعتباراً من 17 يونيو، فيما ستضاف 4 وجهات إلى أوروبا، وهي كريت اليونانية، ونيس الفرنسية، ومالقا الإسبانية، اعتباراً من 15 يونيو، فيما ستضيف سانتوريني الواقعة في جنوب بحر إيجة، اعتباراً من 16 يونيو.

ومع إضافة هذه الوجهات الجديدة، سترتفع شبكة وجهات «الاتحاد للطيران» حول العالم، إلى 67 وجهة، بواقع 14 وجهة في شبه القارة الهندية، و11 وجهة في آسيا وأسترالياً، و22 وجهة في أوروبا، و16 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا، و4 وجهات في أمريكا الشمالية.

تنشيط

وأوضح المتحدث أنه من المرتقب أن يؤدي ذلك إلى تنشيط حركة الطيران والسياحة، وترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي، كوجهة سفر عالمية رائدة، لا سيما ونحن على مشارف العطلات المدرسية وعطلات الأعياد، كما ستسهم في تعزيز رحلات الربط بين أبوظبي، وبقية أنحاء العالم، وخصوصاً مع توجه دول العالم إلى تخفيف القيود الاحترازية.

استراتيجية

أكدت «الاتحاد للطيران»، حرصها على تبني استراتيجية مرنة، تسعى من خلالها إلى مواكبة مختلف التطورات حيث تعتزم الشركة، إطلاق أولى طائراتها من طراز «إيرباص A350»، والتي سيتم تشغيلها من أبوظبي إلى باريس يوم 31 مارس الجاري، فضلاً عن استئناف رحلات المدينة المنورة يوم 27 مارس الجاري، وتشغيل العديد من الوجهات الموسمية الأخرى.

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