سارة الأميري تطّلع على توظيف «الإمارات للألمنيوم» التكنولوجيا والابتكار لتعزيز تنافسيتها

المصدر: أبوظبي - البيان

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زارت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، للاطلاع على كيفية توظيف الشركة التكنولوجيا والابتكار لدفع تنافسيتها عالمياً.

وكان في استقبال الوزيرة في موقع الطويلة التابع للشركة في أبوظبي، عبد الله كلبان، العضو المنتدب، إلى جانب عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة، إضافةً إلى مجموعة من أهم خبراء التكنولوجيا في الشركة.

وتعد الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى أكثر الشركات ابتكاراً في الإمارات، حيث طورت تقنيات صهر الألمنيوم الخاصة بها في الدولة لأكثر من 25 عاماً. ومن أحدث التقنيات التي طورتها الشركة «DX+ Ultra»، التي تعتبر من بين أكثر التقنيات كفاءة في صناعة الألمنيوم العالمية، واستخدمت الشركة تقنيتها الخاصة في جميع توسعات مصاهرها.

وفي 2016، أصبحت الشركة أول شركة صناعية إماراتية ترخّص تقنياتها الصناعية الخاصة على الصعيد الدولي، من خلال توقيع صفقة مع شركة ألمنيوم البحرين.

وأكدت سارة الأميري، أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، تركز الوزارة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على دعم نمو الصناعات الوطنية، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتشكل الصناعات الثقيلة واحداً من أبرز القطاعات ذات الأولوية التي تتميز بطابعها الاستراتيجي للدولة، نظراً لما تتمتع به من قدرات تشغيلية عالية، وكفاءة تعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.

ونوهت بقدرة وتأثير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دعم القطاع الصناعي النوعي والمتقدم في دولة الإمارات، وما تضطلع به من دور وطني وحيوي في تعزيز الإنتاجية والكفاءة الصناعية، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك بناء القدرات الفنية والمعرفية للكفاءات الوطنية لديها، منوهة بما تقدمه دولة الإمارات من حوافز استثمارية وتسهيلات غير مسبوقة لتمكين وتحفيز القطاع الصناعي، سواء على مستوى الصناعات ذات الأولوية، أو صناعات المستقبل.

دعم التنافسية

وقال عبد الناصر بن كلبان: كان الابتكار والتطوير المستمر أكبر داعم للقدرة التنافسية التي تتمتع بها الشركة على مدى عقود، ونتطلع بكل ثقة نحو قيادة التطور التكنولوجي في صناعتنا على مدى العقود المقبلة.

وزارت الوزيرة مصهر الألمنيوم في الطويلة، وقدّم خبراء الشركة عرضاً لعدد من الإنجازات البحثية والتطويرية للشركة في مجال إعادة تدوير واستخدام بقايا البوكسيت في منتجات الشركة. وعملت الشركة مع أكاديميين من كلية الزراعة وعلوم الغذاء في جامعة كوينزلاند على مشروع بقايا البوكسيت.

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