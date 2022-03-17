تعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين بالإمارات وموريشيوس

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك موريشيوس المركزي مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الإشرافية في المجالات المشتركة.

تضمنت المذكرة 4 مجالات رئيسية، شملت التعاون في مجالات الرقابة، وتبادل المعلومات الإشرافية، وتطوير الجوانب المتعلقة بالقضايا المالية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب والمساعدات الفنية.

وقع مذكرة التفاهم معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وهارفيش كومار سيغولام، محافظ بنك موريشيوس المركزي. سيعمل الطرفان على تقوية التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير استقرار الأنظمة المالية، ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والأمن السيبراني. وقال خالد بالعمى: نسعى إلى توطيد أواصر التعاون مع شركائنا الإقليميين، بما فيهم بنك موريشيوس المركزي، لتحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز الإشراف والرقابة، وتبادل المعلومات المالية والمصرفية الأخرى.

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