المصدر: دبي ــ البيان

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ـــ وافقت عمومية شركة «طاقة» على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 2.24 مليار درهم بواقع فلسين للسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح النقدية النهائية المقترحة بقيمة 1.23 مليار درهم بواقع 1.1 فلس لكل سهم، ليصبح إجمالي التوزيعات عن العام الماضي 5.34 مليارات درهم أو ما يعادل 4.75 فلوس للسهم.

ـــ أقرت عمومية لشركة «الجرافات البحرية الوطنية» السماح للمستثمرين من غير مواطني الإمارات بتملك 49% من رأسمال الشركة، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي.

ـــ صادقت الجمعية العمومية لشركة «سيراميك رأس الخيمة» على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 فلوس من رأس مال الشركة المسدد عن النصف الثاني من السنة المالية الماضية بقيمة 99.37 مليون درهم، وتم سداد 10 فلوس عن النصف الأول 2021 في أكتوبر الماضي ليكون ما يتم سداده عن العام الماضي 20 فلساً.

ـــ كشفت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» عن أن محكمة استئناف دبي حكمت بإلغاء أمر الأداء الصادر ضد الشركة والقضاء بإلغاء الدعوى المرفوعة ضدها من «بنك رصد للاستثمار». وأكدت الشركة لمساهميها صلابة ملاءتها المالية والتزامها الدائم بحماية مصالح المساهمين/‏‏ حملة الوثائق وزيادة حقوق المساهمين.

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