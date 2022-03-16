إطلاق شركة «كيو القابضة» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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تم الإعلان عن انطلاق أعمال شركة «كيو القابضة»، ومقرها أبوظبي، كواحدة من الشركات الاستثمارية العالمية، ضمن رؤية استراتيجية تستهدف تمكين الأعمال عبر تكريس النمو الناجح والمستدام للشركات العاملة تحت مظلتها، وبما يمكنها من بناء شبكات أعمالها محلياً، وإقليمياً، وعالمياً، وفقاً لأسس من الابتكار.

وقال عبد الله محمد بطي آل حامد رئيس مجلس إدارة كيو القابضة: «ستعمل «كيو القابضة» على مواكبة تغيرات الأسواق العالمية والنمو المتسارع الحاصل لتكون قوة بارزة فعالة وفقاً لرؤية قيادية ثاقبة ترمي إلى إعادة صياغة مستقبل الاستثمارات الواعدة، عبر التركيز على مفاهيم التميز وتنويع الاستثمارات وتعزيز عائدات المستثمرين. وسنعمل مع الشركات العالمية الرائدة ورواد الأعمال لاقتناص الفرص المناسبة من شراكات واستثمارات واستحواذات في أكثر الشركات ابتكاراً عبر مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الحاضنات ومسرعات الأعمال».

وأكد أن شركة «كيو القابضة» تهدف إلى تحقيق نمو مستدام لمساهميها والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً.

وطورت «كيو القابضة» منهجاً تشغيلياً مبتكراً لا يرتكز فقط على تعزيز مفاهيم المنافع المشتركة مع الشركاء والشركات التابعة لها وأصحاب الأسهم والعملاء فحسب، بل ويعمل على توفير جودة حياة مستدامة للمجتمعات التي تعمل فيها لبناء علاقة متينة مبنية على الثقة والمنفعة العامة مع المجتمع، ولتكون شريكاً لا يتجزأ من عملية النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وقال ماجد عوده، الرئيس التنفيذي لشركة «كيو القابضة»: «انطلاقاً من التطلعات الجديدة التي طرأت على جميع الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، حرصنا في شركة «كيو القابضة» على تبني استراتيجيات تعمل على تعزيز أسس حوكمة الشركات لتقديم إدارات تتسم بالفعالية والريادة والابتكار، وبما يحقق النجاح المستدام لجميع الشركاء».

وكداعم رئيس للاقتصاد الأخضر، تؤمن «كيو القابضة» بأن النمو هو قانون أساسي للطبيعة، وينطبق ذلك على الأعمال التجارية بقدر ما ينطبق على الأفراد والمجتمعات، ويتم تحقيق هذا النمو من خلال تلاحم وترابط المجتمع وتعزيزه عبر اقتصاد مرن يتم فيه تلبية احتياجات جميع الأطراف، فضلاً عن تعزيز البيئة المالية وحمايتها.

وتسهم «كيو القابضة» في عملية النمو وتحقيق المرونة عبر توفير بنية تحتية للأعمال داعمة للابتكار؛ بما فيها البحوث والتصاميم والتطوير والتنفيذ. كما تدعم الشركة كافة وسائل الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية من خلال تقديم الرعاية للجيل القادم من رواد وقادة الأعمال.

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