«هومز آر أس» تنشر أجواء الفرح بموسم رمضان في كل بيت

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع عودة الحياة إلى طبيعتها في جميع أنحاء دولة الإمارات، واستعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك بأجوائه الاحتفالية الأسرية الدافئة والمميّزة، أطلقت «هومز آر أس»، العلامة التجارية الرائدة في عالم المفروشات، والديكور في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مجموعتها الرمضانية الجديدة، التي تتميّز بتصاميم كلاسيكية، وأخرى جريئة وغير تقليدية، وتشكل الفرصة المثالية لكل الراغبين في استقبال شهر رمضان المبارك، والاحتفاء به بطريقة مميزة فريدة.

في هذه المجموعة الجديدة، حرصت «هومز آر أس» على توفير القطعة المثالية المناسبة لكل بيت في شهر رمضان الكريم، من خلال تركيزها على خمسة محاور تجعلها كفيلة بإرضاء مختلف الأذواق. فتشكيلة Soothing Ensembles الهادئة تتميّز بألوانها الاستوائية الدافئة، مثل البني الفاتح والفيروزي والأبيض اللؤلؤي، وبلمسات من الخيزران، لإضفاء أجمل شعور بالراحة والاسترخاء على المنزل، فيما تتميّز تشكيلة Neutral and Earthy بنفحاتها الطبيعية وألوانها الخشبية، لإضفاء إحساس دافئ يجمع بين البساطة والفخامة.

أما محبّو الأفكار غير المعهودة، فلهم أيضاً قطعهم الجديدة والمفضلة من «هومز آر أس»، مع تشكيلة Grand Traditions لقطع الأثاث والديكور ذات التصاميم الجريئة المتمازجة مع الأسلوب الكلاسيكي بطريقة متألقة، ما يجعلها مثالية لكل الذين يحبّون الأشكال الفريدة، وغير المسبوقة، وفي مواكبة الاتجاهات اللونية السائدة لهذا العام، تتمحور المجموعة الرمضانية الجديدة حول لونين أساسيين، فتعتمد تشكيلة Deep Textures على التناغمات المتلألئة والظلال المتداخلة من الألوان، لإضفاء المزيد من الفخامة على أرجاء المنزل، فيما تتميّز تشكيلة Color Indulgence بقطعها المرحة والحيوية ذات اللمسات والظلال القوس قزحية.

وترحيباً بالأجواء الفرحة، التي ترافق أيام شهر رمضان المبارك، أطلقت «هومز آر أس» كذلك مجموعة واسعة من الفوانيس الرمضانية التقليدية، وأشكال الهلال الفريدة، ليعيش الناس من جميع الأعمار التقاليد الرمضانية المحببة.

بفضل الخيارات الواسعة التي توفّرها هذه المجموعة الرمضانية الجديدة من «هومز آر أس»، ذات التصاميم والألوان واللمسات المتنوّعة، التي ترضي مختلف الأذواق، تضمنون إضافة لمسة فريدة من الذوق لا مثيل لها على أجواء منازلكم، حيث تضمّ تشكيلات هذه المجموعة قطع أثاث وديكور لغرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم وغرف الأطفال، ما يعني أن التجديد سيكون رفيق بيوتكم في موسم الأعياد.

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