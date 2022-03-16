«دانوب هوم» تطلق في الإمارات مجموعتها الرمضانية العصرية

المصدر: دبي- البيان

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مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت «دانوب هوم» مجموعتها الجديدة العصرية من قطع الأثاث والديكور المنزلي، التي ترضي أذواق جميع الراغبين بتجديد منازلهم، خلال الموسم المقبل. هذه العلامة التجارية الرائدة في مجال الأثاث، التي تفهم ذوق عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتواكب تطلعاتهم، صممت مجموعة فريدة من القطع العصرية، التي تناسب الأجواء الداخلية لمنازل المواطنين والمقيمين في الدولة، على حد سواء.

مجموعة رمضان الجديدة من «دانوب هوم» تتضمن تشكيلة متنوعة من قطع الأثاث لغرف المعيشة وغرف الطعام، تتميّز بدرجات ألوانها المتجانسة. لا شك في أن قطع الأثاث ذات اللون الرمادي الفاتح أو اللون الأسود، بخطوطها الفريدة والتباينات الحادة بينها ستجذب أنظار جميع الذين يفضّلون التصاميم الداخلية الحديثة بتفاصيلها المتقنة. كما سيحب من تعنيهم الأناقة الفاخرة مجموعة الأثاث الخاصة لغرف المعيشة والطعام والنوم، بلمسات من الجوز والذهب تضفي على ألوانها الترابية لمسة من الفخامة.

المعروف عن المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ذوقهم الرفيع في جميع المجالات، والأمر ذاته ينطبق على منازلهم. محبّو الألوان المعدنية والذهبية الفاخرة وقطع الأثاث العصرية ذات الحضور اللافت، يناسبهم طقم المقاعد «ميلانو» من تشكيلة «دانوب هوم» الجديدة، أما الذين يرغبون في نشر الأجواء الهادئة في منازلهم، فتقدّم لهم «دانوب هوم» مجموعة الأثاث المستوحاة من الطابع الغربي، مع قطع تتميّز بحضور الجلد الناشف والألوان المحايدة، التي يحضر فيها القنّب الطبيعي والميلامين وخطوط خشب السنديان. كما ابتكرت هذه العلامة التجارية مجموعة قطع أثاث فريدة مناسبة للأطفال، تحاكي أعمارهم وأفكارهم وأحلامهم، من أثاث غرفهم، إلى الأسرة المزيّنة بالملصقات الفرحة، ومجموعات الألحفة المنسقة، وغيرها من المفروشات التي سيحبونها بكل تأكيد.

وكما هي الحال في كلّ مجموعات المفروشات وقطع الديكور لديها، تنفرد تشكيلات الأثاث الرمضانية من «دانوب هوم» بالمتانة، التي توفرها المواد القوية المستخدمة في تنفيذها، والمصممة لتدوم طويلاً، من دون المساومة على حضورها الأنيق. جميع هذه القطع مصنوعة في مصر، وفق أعلى معايير الجودة والدقّة في التنفيذ.

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