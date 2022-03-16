حضور كثيف من مختلف دول العالم في اليومين الأولين لمعرض دبي الدولي للأخشاب

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب إقبالاً كبيراً من مختلف دول العالم خلال اليومين الأولين، للمعرض الذي يستمر حتى الخميس بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويقدم المعرض منصة لعرض العديد من منتجات الأخشاب الحديثة وعدداً من مكائن الأخشاب التي تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إضافة لطرح العديد من المبادرات والأفكار في مجال استخدام الأخشاب في مختلف مراحل البناء والإنشاء.

وتسجل شركات الأخشاب الإماراتية حضوراً قوياً في المعرض خاصة في ظل استحواذها على حصة مهمة في سوق الأخشاب في الدولة. وبرز في اليوم الثاني من المعرض توجه الشركات العارضة للأخشاب لعرض منتجات الأخشاب الصديقة للبيئة والتي تتميز بالاستدامة، حيث يشارك بالمعرض عدد من الدول ذات التجارب الرائدة في مجال صناعة وتجارة الأخشاب والتي تحرص على مراعاة العوامل البيئية في هذه الصناعة.

وأشاد المشاركون في المعرض بتوجه حكومات المنطقة بالتركيز على القضايا البيئية ورسم الاستراتيجيات والخطط لتحقيق الاستدامة، حيث أوضحوا أن هناك نمواً متزايداً على طلب الأخشاب في المنطقة عموماً وفي دولة الإمارات خصوصاً نتيجة لتنامي عدد مشاريع البناء والاكساء.

وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات» المنظمة لمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب إن معرض دبي للأخشاب شهد عرض الأخشاب المعالجة صناعياً التي تتفق مع مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يتم تبنيه حالياً في القطاعين العام والخاص.

وأضاف: "تتطور صناعة الأخشاب باستمرار حيث يتم باستمرار تطوير وسائل جديدة لاستخدام الخشب وتوفير حلول مرنة ومستدامة لصناعة البناء والتصميم، خاصة مع النمو المستمر الذي يشهده قطاع البناء في دولة الإمارات الذي يعتمد على الأخشاب بشكل كبير. ويرّكز معرض دبي للأخشاب هذا العام على الابتكار، حيث تستعرض الشركات في المعرض مجموعة واسعة من المنتجات والحلول الخشبية المخصصة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال في مجال توفير المساحات المكتبية وإعادة تدوير المنتجات الخشبية.

وقال المتحدث باسم الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث التي قادت الحوار حول الابتكار مع 13 شركة برتغالية مشاركة في المعرض: تمثل سوق الإمارات أهمية قصوى للبرتغال وخاصة في قطاع الخشب والأثاث. ونتوقع تعزيز هذا الاستثمار في النمو المستمر للصادرات لهذا السوق. وإننا في الرابطة نهدف إلى مساعدة الشركات وأصحاب الأعمال في خلق علاقات تجارية جديدة وتوسيع شبكة التواصل. ولدينا الكثير من المنتجات التي يتم عرضها في المعرض لأكثر من 13 شركة من البرتغال والتي تتمثل في الأثاث وأخشاب الأرضيات وغيرها من منتجات الأخشاب المتنوعة.

مشاركة مصر

وتشارك مصر بثماني شركات مصرية في المعرض والتي تتخصص بمدخلات إنتاج الأثاث مثل الألواح الخشبية وخشب الكونتر ودهانات وإكسسوارات الأثاث والتجهيزات الخشبية وألواح الاكليرك وغيرها.

كما يستقطب المعرض شركات عارضة في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الأثاث من دول مختلفة مثل الصين وألمانيا وكندا وتركيا والولايات المتحدة والبرتغال والهند وروسيا ومصر وفرنسا والنمسا وبلجيكا والكونغو وكرواتيا والدنمارك وفنلندا وإندونيسيا وإيطاليا وليتوانيا واليابان وماليزيا وبولندا ورومانيا وسنغافورة وسلوفينيا وتايلاند وفيتنام والسويد وهولندا إلى جانب الإمارات. وتمثل هذه الشركات علامات تجارية عديدة والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الأثاث.

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