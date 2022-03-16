«الحمرا» تطلق مشروع «جزيرة فالكون» باستثمارات مليار درهم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت «الحمرا»، للتطوير والاستثمار العقاري في رأس الخيمة، إطلاق مشروع «جزيرة فالكون» بنظام التملك الحر على جزيرة خاصة ضمن «قرية الحمرا» وبتكلفة مليار درهم.

وأوضح بينوي كوريان المدير التنفيذي لـ «الحمرا»، أن المشروع ينسجم مع رؤية «الحمرا» الرامية لتأسيس وجهات غير مسبوقة دعماً للنمو الاقتصادي والاستراتيجية السياحية في إمارة رأس الخيمة.

وأضاف: تحتضن مجمعاتنا في إمارة رأس الخيمة طيفاً متنوعاً من السكان من أكثر من 100 دولة، ونحن على ثقة بأن المشروع سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة آمنة ومتنوعة تتطلع باستمرار نحو المستقبل وتوفر أرقى مستويات الحياة والاستثمار وتجارب السياحة للسكان والمستثمرين والزوار.

وأشار إلى أن مشروع «جزيرة فالكون» يقام وسط جزيرة خاصة في «قرية الحمرا» مع إطلالات خلابة على مياه الخليج العربي وبحيرة وملعب غولف واسع ومرسى متكامل الخدمات، ويوفر المشروع مجمعاً فاخراً يضم فللاً توفر تجربة آمنة وحصرية للسكان، سواءً كانوا من المقيمين أو الراغبين بقضاء عطلات قصيرة لإقامة الاحتفالات والمناسبات الخاصة، ويمكن الوصول إلى المجمع الجديد براً وبحراً، ويحتضن مساحات واسعة لمواقف السيارات ومرافق بحرية متطورة ومعدة خصيصاً لرسو اليخوت والقوارب.

وأضاف: بالنسبة للعائدات على الاستثمار، يتميز المشروع الجديد بإمكانات استثمارية واعدة نظراً لنموذجه الذي يتيح تحقيق عائدات كبيرة، بدعم من النمو الاقتصادي اللافت في إمارة رأس الخيمة.

وأوضح كوريان، من المخطط استكمال مشروع «جزيرة فالكون» خلال عامين، وسيتم تنفيذه على مراحل، حيث تضم المرحلة الأولى الجزيرة الشمالية التي تحتضن 240 فيلا بغرفتين إلى 7 غرف نوم، وتتراوح مساحات الفلل بين 120 إلى 650 متراً مع مزيج مميز من الحدائق بمساحات تصل إلى 1000 متر مربع، ويمتلك بعضها شاطئاً ومسبحاً خاصاً.

وأضاف: من أبرز مزايا المشروع تخصيص 70% من الجزيرة للمساحات المفتوحة، وسيكون قريباً من ملعب غولف عالمي المستوى ومسار للتنزه بطول 3 أميال إضافة إلى مجموعة من مشاريع «الحمرا» الفاخرة في قطاع الضيافة على غرار «والدورف أستوريا رأس الخيمة» و«ريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا». ومن المزايا الأخرى قرب المشروع من «مرسى ونادي الحمرا لليخوت»، حيث يمكن لسكانه الرسو بقاربهم والاستمتاع بركوب العبارة إلى منزلهم، ويشتمل المجمع على مسبح مخصص للسيدات، ونادٍ رياضي مزود بأحدث المعدات، ومركز اجتماعي، ومسارات للمشي وملعب تنس.

وكشف عن أنه تم بالفعل الاستعداد لتنظيم فعاليات إطلاق المشروع في شتى أرجاء الإمارات بحضور مقتصر على المدعوين من المستثمرين المحتملين والراغبين بشراء الفلل والوسطاء العقاريين.

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