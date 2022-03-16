شراكة بين «دجيت» و«خبراء الابتكار العقاري» لتطوير عمل القطاع في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة داتا جالاكسي لتقنية المعلومات «دجيت»، عن توقيعها اتفاقية مع معهد خبراء الابتكار العقاري، بهدف تطوير العمل العقاري في الإمارات عن طريق توفير التقنيات الحديثة والاستشارات التقنية بأحدث البرمجيات والحلول التقنية.

ووقع الاتفاقية كل من محمود التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة داتا جالاكسي لتقنية المعلومات «دجيت»، ومحمد موسى، الرئيس التنفيذي لمعهد خبراء الابتكار العقاري، وذلك في المقر الرئيسي للمعهد في دبي.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر داتا غالاكسي لتقنية المعلومات «دجيت» حلولها وأنظمتها التقنية لمعهد خبراء الابتكار العقاري، بهدف تطوير وتحسين المعرفة العقارية، بما يتناسب مع متطلبات السوق العقاري المحلي والدولي وتعزيز منظومة العمل العقاري والخدمات التي يقدمها المعهد. وسيعمل الطرفان على أنشاء وتطوير منصة عمل مشتركة لتقديم الخدمات العقارية، وربطها بالدوائر الحكومية المعنية، وتصميم برمجيات تسهم في تسهيل وتطوير طرق تقديم الخدمات العقارية المختلفة.

وقال محمود التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة داتا غالاكسي لتقنية المعلومات «دجيت»: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع معهد خبراء الابتكار العقاري، وكلنا ثقة بأن حلولنا وبرامجنا ستمكنهم من تعزيز الخدمات، التي يقدمها المعهد لعملائه الحاليين والمحتملين».

وأضاف التميمي: «نعلم جيداً مدى اهتمام دولة الإمارات بالابتكار والرقمنة، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات الريادية والهامة لتعزيز التحول الرقمي داخل مؤسسات القطاع العام، وتشجع شركات القطاع الخاص على التحول الرقمي، من خلال توفير البنى التحتية المتطورة، ورفع كفاءات الموظفين لمنافسة نظرائهم في الشركات الإقليمية والعالمية، وهو ما دفعنا في شركة داتا جالاكسي لتقنية المعلومات لإطلاق نظام «ASK» لمساعدة الشركات على تبني التحول الرقمي وتعزيز مهارات الموظفين بكفاءة وسهولة من خلال توظيف الحلول الرقمية في كافة العمليات الداخلية للشركات، وتوفير البيانات وتحليلها لتحديد نقاط القوة داخل الشركات وتعزيزها، وتحديد نقاط الضعف للحد منها وتحسينها».

بدوره قال محمد موسى، الرئيس التنفيذي لمعهد خبراء الابتكار العقاري: «يهدف المعهد لتقديم تجربة تعليمية مبتكرة وشهادات قياسية مستدامة على مستوى عالمي في قطاع العقارات المحلي والدولي لتعزيز وتطوير العمل العقاري، ولا شك في أن هذه الشراكة مع داتا جالاكسي لتقنية المعلومات «دجيت» ستمكننا من تحقيق أهدافنا، حيث يعتبر نظام «ASK» من الأنظمة الفريدة القائمة على توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لنشر ونقل المعارف والخبرات بطريقة مبتكرة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز