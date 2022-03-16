دبي فستيفال سيتي مول يطلق مجموعة أنشطة ترفيهية في «رايب باي ذا بي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن دبي فستيفال سيتي مول، التابع لمجموعة الفطيم، إطلاق مجموعة جديدة من الأنشطة الترفيهية الربيعية، والتي تستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري 2022، في منطقة «رايب باي ذا بي» (Ripe By The Bay).

كما يُمكن زيارة سوق «رايب باي ذا بي» والاستمتاع بفعالياته الترفيهية اليومية، والتي تستمر حتى شهر مايو المقبل 2022 من الساعة 4 مساء حتى 10 مساء في الواجهة البحرية.

وخلال شهر مارس الجاري 2022، سيستمتع الزوار بالأنشطة الترفيهية على مدار الأسبوع، حيث سيكونون على موعد كل ثلاثاء مع المسابقات المسائية المخصصة لكافة أفراد العائلة، وكذلك الأصدقاء، للفوز بجوائز مثيرة.

على امتداد شهر مارس، يستضيف دبي فستيفال سيتي مول في «رايب باي ذا بي»، مغنين مختلفين، يؤدون أجمل الوصلات الغنائية.

وقال هيثم حجار، المدير العام لدبي فستيفال سيتي مول بالقول: «كل يوم هو يوم مليء بالمرح في «رايب باي ذا بي» في دبي فستيفال سيتي مول. ندعو الزوار لزيارتنا طيلة أيام الأسبوع واستكشاف مجموعة واسعة من عروض التسوق وتذوّق الطعام».

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