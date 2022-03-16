47 % من الشركات تعاني الاحتيال و«أي دي ناو» تعزز جهودها للحد منه

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «أي دي ناو» IDnow، المنصة الأوروبية المتخصصة في خدمة التحقق من الهوية الرقمية، اتفاقية تعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» للتحقق من الهوية الرقمية.

وسوف تشهد الاتفاقية السنوية الموقعة بقيام خبراء متخصصين من «أي دي ناو» بتقديم سلسلة من البرامج التدريبية لإدارات تنفيذ القانون المحلي وأقسام الهجرة بدءًا من إمارة أبوظبي وفي وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال لوفرو بيرسين، مدير إدارة الوثائق والاحتيال لدى «أي دي ناو»: يسعدنا أن نتعاون مع الإنتربول لمشاركة معلوماتنا وخبراتنا لمنع الاحتيال، حيث أصبح العالم في الآونة الأخيرة يشهد وبشكل متزايد احتيالات متطورة، وكشفت الإحصائيات الحديثة الصادرة عن شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز PWC» عن معاناة 47 % من الشركات بشكل من أشكال الاحتيال التي بلغت 42 مليار دولار في الأشهر الـ 24 الماضية.

وأضاف بيرسين: «سوف تساعد هذه الشراكة على ضمان تواصل المسؤولين والإدارات ذات الصلة مع فريق «أي دي ناو» المؤلف من المتخصصين الذين على استعداد لمشاركة المعرفة الضرورية والإلمام لمواجهة وصد عمليات الاحتيال حول العالم».

وأعلنت الشركة أخيرًا عن دمج مجموعة متكاملة أساليب التحقق من الهوية وخدمات توقيع المستندات من خلال منصة موحدة.

وتوفر «أي دي ناو» للشركات من مقرها في ميونيخ ومكاتبها المنتشرة حول العالم، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة مجموعة موحدة من الأساليب لتلبية جميع احتياجات التحقق من الهوية وتوقيع المستندات فضلًا عن خدمات إدارة الهوية بهدف التنسيق بشكل فعّال والتخصيص والتحقق من عملية التدقيق.

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