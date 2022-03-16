«كومفولت» تستضيف فعالية «كونيكشنز لايف» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت «كومفولت»، الشركة العالمية في مجال إدارة وأرشفة البيانات المؤسسية والسحابة والمدرجة في بورصة ناسداك، فعاليتها السنوية الخاصة تحت عنوان: «كونيكشنز لايف» التي أقيمت أخيراً في «سيزرز بالاس» دبي.

وشهدت الفعالية مشاركة باقة من أبرز قادة كومفولت، بمن فيهم فادي ريتشماني نائب الرئيس والمدير العام للشركة في منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ووائل مصطفى نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الخليج وتركيا، حيث جرى استعراض الفرص التي توفرها الحلول التكنولوجية لضمان إدارة البيانات وحمايتها بشكل مناسب.

واستضافت «كومفولت» عدداً من عملاء وشركاء الشركة، بما في ذلك آي دي سي ومايكروسوفت، الذين قاموا بتبادل التحليلات الدقيقة حول أفضل الممارسات في مجالات إدارة البيانات وحمايتها وحوكمتها. وأدار السيد رانجيت راجان، نائب الرئيس لشؤون الأبحاث لدى آي دي سي، جلسةً حول تمكين الاستراتيجيات القائمة على الحلول الرقمية من خلال البيانات والسحابة. بينما تمحورت الجلسات الأخرى حول دور البرمجيات كخدمة في مستقبل التكنولوجيا وأهمية حلّ كومفولت ميتاليك ومايكروسوفت في إعادة رسم ملامح إدارة البيانات السحابية.

وقال ريتشماني: «لم تكن البيانات أكثر أهمية وقيمة مما هي عليه اليوم، إذ تطورت التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة ما دفعنا للتعاون مع العملاء لحماية البيانات واستخلاص القيمة منها. ويسرنا أن نجمع أبرز الشخصيات في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة تحت مظلة كونيكشنز لايف، كما نؤكد عزمنا على دعم الشركات لتأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق ببياناتها مع تعزيز كفاءتها وإنتاجيتها واستدامتها في الوقت ذاته».

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