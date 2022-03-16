«أي بي أم» تؤسس فريقاً هندسياً جديداً لتطوير أعمال العملاء في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة أي بي أم المدرجة في بورصة نيويورك، تأسيس الفريق الهندسي IBM Client Engineering في الشرق الأوسط وأفريقيا لتطوير أعمال العملاء وتعزيز الخدمات المقدمة لهم. وسيتواجد الفريق في أربع دول في المنطقة، وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وجنوب أفريقيا. والهدف الأساسي لهذا الإطلاق هو دفع عجلة الابتكار في مختلف أرجاء المنطقة من خلال توفير تجربة محسّنة للعملاء تركز على العمل المشترك وتعزيز المهارة الفنية العالية والسرعة في تقديم الخدمات.

ويتكون الفريق الهندسي لتطوير أعمال العملاء IBM Client Engineering من المصممين ومهندسي الحلول التقنية وعلماء البيانات ومهندسي السحابة ومستشاري تحويل الأعمال، وغيرهم من الأفراد المؤهلين لتوفير حلول أي بي أم التقنية والاستشارية عالية الكفاءة للعملاء في غضون 6 إلى 8 أسابيع. ويستخدم الفريق الإبداعي تقنيات مختلفة تشمل السحابة والبيانات والتشغيل الآلي والأمن لتقديم حلول مبتكرة لتحديات العملاء المختلفة في الأعمال وذلك لجميع الصناعات - القطاع الحكومي وقطاعات الخدمات المالية والاتصالات والسفر والنقل وغيرها.

ويتمتع هذا الفريق بخبرات عميقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي والموثوقية والأمان ضمن الموقع للمساهمة في تعزيز العمليات التجارية وتحسين النتائج التي يجنيها العملاء في المنطقة.

وسوف يستفيد الفريق الهندسي لتطوير أعمال العملاء IBM Client Engineering من إمكانية التواصل مع مراكز حلول الصناعة العالمية، وما تتيحه من خبرات وحلول تساعدهم في تقديم النصائح للعملاء في مختلف الصناعات حول كيفية إيجاد حلول سريعة لأكثر التحديات إلحاحاً، بما في ذلك العملاء العاملون ضمن القطاعات عالية التنظيم.

وقال سعد توما، المدير العام لشركة أي بي أم في الشرق الأوسط وأفريقيا: «مع تزايد أهمية الابتكار القائم على التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى، تسعى المؤسسات في الشرق الأوسط وأفريقيا لإيجاد أساليب جديدة للقيام بالأعمال لتتمكن من تحقيق أهداف التحول الرقمي وتلبية الاحتياجات سريعة التغيير للمستهلك. ويساعد الفريق الهندسي لتطوير أعمال العملاء IBM Client Engineering المؤسسات الموجودة في المنطقة في التغلب على التحديات المرتبطة بتحديث وتحويل عملياتها ومواكبة الابتكار من خلال التركيز على الإبداع والتنفيذ المشترك، لمساعدة العملاء على تحقيق نتائج قيّمة ومستدامة».

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