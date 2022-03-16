«الاتحادية للضرائب» تطلق موقعها الإلكتروني الجديد لتعزيز سعادة عملائها ومواصلة الارتقاء بكفاءة النظام الضريبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب موقعها الإلكتروني الجديد المطور، الذي يوفر تجربة رقمية مبتكرة تتميز بتنوع المحتوى ووضوحه وسهولة التصفح بأحدث تقنيات العرض الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة، لتعزيز رضا وسعادة عملائها من جميع الفئات، ومواصلة الارتقاء بكفاءة النظام الضريبي.

وأوضحت الهيئة أن تبويب موقعها الإلكتروني الجديد www.tax.gov.ae يتيح المشاركة الرقمية، وتقديم الخدمات بأسلوب يلائم كل مستخدم حسب احتياجاته، بما يلبي متطلبات التوعية والتثقيف وتعزيز التفاعل المباشر على مدار الساعة بين الهيئة وقطاعات الأعمال، والجهات المعنية بالنظام الضريبي في القطاعين الحكومي والخاص والمتخصصين والباحثين وجميع الفئات المهتمة بهذا المجال داخل الدولة وخارجها.

وأكدت أنه تم تصميم الموقع الإلكتروني المطور للهيئة الاتحادية للضرائب بخصائص تُمَكِّن أصحاب الهمم من الوصول إلى الخدمات والمعلومات عبر الموقع بسهولة تامة، وذلك عبر إتاحة التعامل بلغة الإشارة للحصول على خدمة المساعدة الافتراضية التي تجيب مباشرة عن أسئلة زوار الموقع اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فعندما يشير المستخدم بالمؤشر على نص معين، تبدأ خدمة «المساعد الضريبي بتقنية الذكاء الاصطناعي» بترجمته إلى لغة الإشارة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تكبير مقاس الخط، وخاصية تحويل النص إلى كلام مسموع، وخاصية تحويل الكلام إلى نص مكتوب، والاستماع إلى الصفحة، وتغيير الألوان، والقراءة الليلية.

وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: عملية التطوير استندت إلى عدة محاور، كان من أهمها دراسة ملاحظات زوار الموقع خلال السنوات الماضية ووضعها في الاعتبار، وضمن نهج الهيئة في إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكل دائم للأنظمة الضريبية حرصت الهيئة على التشاور مع العديد من المعنيين بالجهات الحكومية والخاصة والأفراد والشركات، والوكلاء الضريبيين وغيرهم، وتم أخذ آرائهم بعين الاعتبار بشأن التطوير من واقع تجاربهم بالتعامل من خلال الموقع، حيث نرحب دائماً بملاحظات المعنيين وآرائهم ونوليها اهتماماً كبيراً.

وأكد أنه تم تصميم الموقع المطور ليواكب المتغيرات المستقبلية والاحتياجات المتوقعة للمتعاملين، وبما يعزز التعاون الفعال مع شركاء الهيئة عبر تحسين آليات الربط الإلكتروني، كما يوفر دليلاً لتسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء الهيئة، ونظاماً متطوراً للمحادثات التلقائية لزوار الموقع، حيث تم تشكيل فريق متخصص من الهيئة للرد الفوري على المحادثات الإلكترونية، وإضافة خاصية الربط المباشر مع منصة المتعاملين للقيام بالإجراءات التحسينية المستمرة بما يلبي متطلبات المتعاملين.

ويوفر الموقع المطور مكتبة ضريبية شاملة تتيح جميع التشريعات الضريبية المطبقة في الدولة، وجميع الأدلة الإرشادية وبرامج التعلم الإلكتروني والفيديوهات والرسوم البيانية المبسطة، والتوضيحات والإرشادات التوعوية والتثقيفية الداعمة للامتثال الضريبي والمواد الإعلامية الصادرة عن الهيئة بأسلوب واضح يعزز التفاعل مع المستخدمين، وتسهيل الوصول للمعلومات عبر مجموعة من الخواص المتقدمة، من أبرزها خاصية البحث المتقدم عبر الملفات، وتفعيل البحث عن الوكلاء الضريبيين وشركات التخليص عبر الاسم والموقع الجغرافي.

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