50 % تخفيضات «أمازون الإمارات» خلال شهر رمضان المبارك

المصدر: دبي - البيان

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أعلن متجر «أمازون الإمارات»، Amazon.ae إطلاق تخفيضات جديدة خلال شهر رمضان المبارك اعتباراً من منتصف ليل 18 مارس ولغاية 27 مارس المقبل. وتشمل التخفيضات الجديدة مجموعة واسعة من فئات المنتجات مع العديد من العروض المميزة على المنتجات الاستهلاكية والأجهزة وأدوات المطبخ والمستلزمات المنزلية والأزياء وغيرها. وتأتي هذه التخفيضات بهدف منح العملاء فرصة للتوفير عند شراء جميع المنتجات التي يحتاجونها استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل.

ويحظى أعضاء برنامج برايم على أمازون الإمارات بفرصة التسوق المبكر اعتباراً من منتصف ليل يوم 17 مارس أي قبل 24 ساعة من موعد انطلاق العروض، وبخدمة الشحن الدولي المجاني من أمازون الولايات المتحدة وأمازون المملكة المتحدة عن طريق متجر أمازون العالمي بدون حد أدنى للشراء.

ويمكن للعملاء غير الأعضاء في برنامج برايم التسجيل في الفترة التجريبية المجانية لمدة 30 يوماً عبر الرابط الإلكتروني http://www.amazon.ae/prime ليكونوا من أوائل المستفيدين من تخفيضات شهر رمضان المبارك، ولاستكشاف جميع مزايا التسوق والمحتوى الترفيهي التي يوفرها برنامج برايم.

وتوفر تخفيضات شهر رمضان المبارك الفرصة أمام العملاء الذين يتسوقون على أمازون الإمارات لاستكشاف آلاف العروض المميزة، مع تخفيضات تصل إلى 50% على احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الفضيل.

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