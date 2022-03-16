تعاون بين «ماغناتي» و«كريم» لتعزيز خدمات المحفظة الرقمية

المصدر: أبوظبي- البيان

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تتعاون «ماغناتي»، الشركة المتخصصة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، مع شركة كريم، منصة الخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف دعم إطلاق خدمات دفع وسداد جديدة، عبر تطبيق كريم مباشرة، وفي استخدامات أخرى.

وباستخدام واجهة برمجة التطبيقات، التي تشكل أساس استراتيجية Payment as a Platform، ستساعد «ماغناتي» في توسيع نطاق الخدمات المالية، التي تقدمها «كريم باي» المحفظة الرقمية والتكنولوجيا المالية لشركة كريم. وسيتمكن العملاء من حفظ وتخزين الأموال في محفظة «كريم باي» الرقمية الخاصة بهم، والتي يمكن ربطها بحساباتهم المصرفية لتسهيل تحويل الأموال من محفظتهم الإلكترونية إلى حسابهم المصرفي. كما سيصبح بإمكان العملاء استخدام محفظتهم الرقمية لإجراء التحويلات المالية، وتسديد فواتير الخدمات ودفع فواتير المشتريات، من خلال تطبيق كريم. ويستطيع المستخدمون أيضاً الوصول بشكل أكبر إلى محفظة «كريم باي»، من خلال إصدار بطاقات كريم المادية والافتراضية، التي يمكن استخدامها في أجهزة الصراف الآلي، وفي المتاجر.

وبالاعتماد على الحلول التي طورتها «ماغناتي»،، يمكن لمستخدمي «كريم باي» القيام بمشترياتهم الأساسية وعمليات الدفع والتحويل، من خلال المحفظة الرقمية، والاستفادة من تجربة تقنية مبتكرة، تعزز من سهولة إدارتهم لمعاملاتهم المالية اليومية.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة «ماغناتي»: «تسهم هذه الشراكة مع شركة كريم في تسريع تحقيق رؤيتنا الهادفة لتحويل مدفوعات عملائنا إلى فرص واعدة. ولدى «ماغناتي» منصة قوية، وحلول متطورة لواجهات برمجة التطبيقات، تتيح لنا تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات عبر تطبيق واحد. ويسرنا أن نتعاون مع شركة كريم، والمساهمة في تمهيد الطريق لمستخدميها لمستقبل قطاع المدفوعات».

ومن جانبه، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم: ستمكننا هذه الشراكة مع «ماغناتي» من إطلاق خدمات جديدة من خلال «كريم باي»، تجعل عمليات الشراء والدفع والتحويلات اليومية المتوفرة عبر التطبيق أكثر سهولة للعملاء والتجار والكباتن على حد سواء. وتعتبر حلول المدفوعات العنصر الرئيسي في الخدمات التي نقدمها، ولطالما حرصنا على توفير تجربة سداد آمنة لعملائنا على مدار السنوات، ويسرنا التعاون مع أبرز المؤسسات المالية لتوسيع نطاق خدماتنا المالية المتاحة، ونقلها إلى ما وراء تطبيق كريم، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

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