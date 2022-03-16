جمع 10 ملايين لتر من زيوت الطهي المستعملة عبر خدمة «يو سي أو»

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أعلنت «أفيردا»، الشركة المتخصصة في مجال النفايات وإعادة التدوير، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق خدمتها الجديدة الخاصة بزيوت الطهي المستعملة «يو سي أو»، في دولة الإمارات بهدف تحسين إدارة النفايات على مستوى الدولة والمساعدة على تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل البري. وتعد خدمة «يو سي أو» واحدة من العديد من خدمات النفايات المستدامة الجديدة من شركة أفيردا، وذلك في إطار استراتيجية الشركة «رينيو» التي تبلغ مدتها 3 سنوات وتركز على مواجهة التحدي الملح لأزمة المناخ مع تعظيم القيمة المتولدة من النفايات.

وستكون الخدمة الجديدة متوفرة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشمل قيام أفيردا بجمع 10 ملايين لتر من زيوت الطهي المستعملة سنوياً من على مستوى المنطقة. ومع التركيز المبدئي على كل من قطاعي الضيافة والمطاعم، ستعمل أفيردا أيضاً مع البلديات والمطورين لتنفيذ مخططات جمع هذه الزيوت من المناطق السكنية. وسيتم بعد ذلك معالجة زيوت الطهي المستعملة «يو سي أو» لإنتاج وقود الديزل الحيوي المستدام، الذي يمكن مزجه بالديزل العادي واستخدامه من قبل شركات النقل، ما يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون.

وتعمل أفيردا بشكل وثيق مع عملائها من القطاع الخاص، لا سيما في قطاع الضيافة، حيث تشمل قائمة عملائها عدداً من الفنادق والمطاعم الأكثر شهرة في دولة الإمارات، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الصديقة للبيئة. وتساعد هذه الخدمات عملاء أفيردا على تحسين بصمتهم البيئية من خلال إدارة أفضل للنفايات وتعزيز إعادة التدوير وتقليل النفايات التي تذهب إلى المكبّات.

وستقوم أفيردا بتزويد عملائها بحاويات زيوت مصممة خصيصاً مجاناً، بالإضافة إلى جدول منتظم لجمع الزيوت مع خدمة العملاء على مدار الساعة. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم أفيردا تقارير تحليلية لإعادة التدوير لكل عميل مع تفاصيل الأهداف البيئية التي تحققت والمتعلقة بالحد من الانبعاثات الكربونية.

وقال جوبين سولومون، رئيس تطوير مشروع الوقود الحيوي: «إن زيادة إنتاج وقود أكثر استدامة وصداقة للبيئة يعد عاملاً رئيساً ضمن الجهود العالمية لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمساعدة في مكافحة تغير المناخ. ونحن في أفيردا سعداء بإطلاق برنامج الوقود المتجدد الخاص بنا، والذي سيلعب دوراً في ما يجب أن يكون جهداً عالمياً بدعم حكومي. إن تحسين دائرية النفايات يعد ركيزة أساسية في استراتيجية أفيردا المستقبلية، وهذه هي المبادرة الأولى فقط ضمن الكثير من المبادرات الجديدة والجريئة».

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