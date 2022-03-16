«الأوراق المالية» تُحذر من شركتين غير مرخصتين

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في أسواق المال المحلية من التعامل مع شركتين غير مرخصتين من قبلها.

وذكرت الهيئة في إفادة أمس، بأن شركة «ميدوي» للإدارة التسويقية، وشركة «سويس كابيتال فاينانسينج بروركر» غير حاصلتين على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركتين بهذه الصفة. وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن تحذيراتها تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمر.

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