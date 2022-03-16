بيع كامل حصص شركة مملوكة لـ«أرابتك»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الدائرة التجارية التاسعة – إجراءات إفلاس لدى محاكم دبي عن عرض بيع كامل حصص رأس مال شركة الهدف للإنشاءات الهندسية والمملوكة لشركة أرابتك القابضة وإحدى شركاتها التابعة «شركة الخليج للاستثمار العقاري».

وذكرت الدائرة أنه وبناء على ذلك، فعلى الراغبين في الاستحواذ على 100% من الأسهم في شركة الهدف للإنشاءات الهندسية، أن يقدموا إشعاراً بالرغبة بالاستحواذ، على أن يقدم ذلك الإشعار إلى أمين إجراءات شركة أرابتك القابضة ورئيس لجنة أمناء إجراءات الدعوى، ولن يتم تقييم الإشعارات المقدمة إلا إذا أرفق بها متطلبات، منها المستندات الكافية عن شخصية المزايد والشركاء الفعليين للتمكن من إتمام إجراءات حصر المعلومات عن المزاودين (والشركات الفعليين)، وشهادة تأكيد صادرة من أحد البنوك أو المساهمين أو الشركات التابعة للمزاود يتم التأكيد من خلالها دعم المزاود لتمويل عملية الاستحواذ.

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