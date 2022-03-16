«أسواق عجمان التعاونية» تبحث الإدراج في سوق دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أضافت جمعية أسواق عجمان التعاونية بنداً جديداً في دعوتها لحضور اجتماع الجمعية العمومية لعام 2021 مساء الأربعاء 23 مارس بمقر فندق عجمان، وهو الموافقة على أنه يجوز لمجلس الإدارة طلب الإدراج والتداول لأسهم جمعية أسواق عجمان التعاونية في سوق دبي المالي، ويكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال المقترح، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2021 والتصديق عليه. وحققت جمعية أسواق عجمان التعاونية صافي أرباح بمبلغ ستة ملايين وثلاثمئة وخمسين ألف درهم في النصف الأول لعام 2021.

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