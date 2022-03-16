1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 468 مبايعة بقيمة 899.16 مليون درهم منها 97 مبايعة للأراضي بقيمة 242 مليون درهم و371 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 657.15 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 24 مليونا.

وجاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 80 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بـ 30 مبايعة بقيمة 24 مليونا .

وسجلت الرهون 299.07 مليون درهم منها 19 رهن أراضٍ بقيمة 72.77 مليون درهم و61 رهن فلل وشقق بقيمة 226.29 مليون درهم، أهمها بمنطقة نايف بقيمة 60 مليون درهم ورهن بمنطقة المطينة بقيمة 58 مليون درهم. وتم تسجيل 33 هبة بقيمة 43.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 13 مليون درهم.

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