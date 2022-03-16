جائزة زايد للاستدامة تستقبل طلبات المشاركة في دورة 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جائزة زايد للاستدامة فتح باب تقديم طلبات المشاركة في دورتها لعام 2023. وتهدف الجائزة العالمية الرائدة، التي أسستها الإمارات، إلى تكريم المؤسسات والمدارس الثانوية التي تمتلك مشاريع مبتكرة ومستدامة.

وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة في دورتها الخامسة عشرة لغاية 6 يوليو من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة. وسيكون تقديم الطلبات متاحاً للمنظمات غير الربحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدارس الثانوية، وذلك ضمن فئات الجائزة الخمس وهي الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية.

وتلقت الجائزة في دورة عام 2022 رقماً قياسياً في أعداد طلبات المشاركة بلغ 4000 طلب، بزيادة 68.5% على المشاركات في الدورة السابقة، وجاءت المشاركات من 151 دولة.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بدعم الاستدامة والعمل الإنساني، حققت الجائزة على مدى السنوات الـ14 الماضية إنجازات عديدة ضمن رسالتها الهادفة إلى تشجيع وتكريم نخبة من أصحاب الحلول المستدامة التي تمتلك مقومات التأثير والابتكار والإلهام. واستمراراً لهذه الجهود، نتطلع إلى تكريم مجموعة أخرى من رواد الاستدامة الطامحين إلى تحقيق تقدمٍ ملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وصون البيئة، والإسهام في إحداث تأثير إيجابي أكبر على مستوى العالم.

وأكد أن شريحة الشباب تبقى محور التركيز الأساسي للجائزة التي تلتزم تمكين أعداد أكبر من قادة الاستدامة في المستقبل عبر تزويدهم منصة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع وذلك من خلال فئة المدارس الثانوية العالمية.

وأوضح أن الجائزة تواصل دورها الرائد وسعيها الدؤوب لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وذلك من خلال تعزيز الجهود في قطاعات الصحة والطاقة والغذاء والمياه، وإيصال الحلول إلى المجتمعات في مختلف أنحاء العالم وبالتعاون مع الفائزين بالجائزة التي استطاعت الإسهام في تحسين مستوى حياة أكثر من 370 مليون شخص حتى الآن.

وتتوزع القيمة الإجمالية للجائزة البالغة 3 ملايين دولار على الفئات الخمس، إذ تبلغ قيمة الجائزة المخصصة لكل فئة 600 ألف دولار، وتتوزع جائزة فئة المدارس الثانوية العالمية على المدارس الست الفائزة عن المناطق الست في العالم لتحصل كل مدرسة فائزة على مبلغ 100 ألف دولار لتتمكن من بدء مشروع جديد أو توسيع نطاق مشروع قائم. وتشمل المناطق الجغرافية الست المخصصة لفئة المدارس الثانوية العالمية كلاً من الأمريكتين، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وأوروبا ووسط آسيا، وجنوبي آسيا، وشرقي آسيا والمحيط الهادئ.

إرث

تم إطلاق الجائزة تخليداً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال العمل الإنساني والتنمية المستدامة، وكرمت حتى الآن 96 فائزاً أسهمت حلولهم المبتكرة ومشاريعهم المدرسية المتميزة في إحداث تأثير إيجابي في حياة ملايين البشر في العالم.

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