«كي بي إم جي»: بيئة الإمارات محفزة للابتكار في التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد تقرير «كي بي إم جي»: نبض التكنولوجيا المالية (الفينتك)، أن حجم استثمار المال في المشاريع المشتركة في التكنولوجيا المالية والأسهم الخاصة وعمليات الاستحواذ والاندماج في الإمارات يشهد نمواً كبيراً، مشيراً إلى أن الإمارات تبقى دائماً سباقة في توفير بيئة استثمارية تحفز الابتكار بمجال التكنولوجيا المالية.

مبادرات

وقال جونكالو تراكوينا، رئيس قسم الاستشارات الإدارية لدى «كي بي إم جي لوار جلف»: أطلقت الإمارات العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو في مجال التكنولوجيا المالية. ويتوقع أن تحافظ العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين على استقطابها للمستثمرين في العام 2022، إذ تسعى العديد من شركات التشفير إلى الحصول على توجيهات من الجهات تنظيمية لتنمية القطاع وتطويره. وإذ تركز الكثير من استثمارات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات، فمن المتوقع أن ينمو الإقراض على خلفية استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقييم مخاطر الائتمان بشكل أفضل.

وخصص مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي ما يقارب من 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الناشئة على النمو من خلال «برنامج مسرعات صندوق التكنولوجيا المالية». وفي أكتوبر 2021، وقع بنك الإمارات المركزي اتفاقية مع مركز دبي المالي العالمي على هامش معرض إكسبو دبي لتعزيز أواصر التعاون في إطار برنامج الحماية المشترك الخاص بالتكنولوجيا المالية؛ ويشكل هذا البرنامج بجانب صناديق دعم المشاريع الناشئة، جزءاً كبيراً من تطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات مع مرور الوقت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز