رئيس بوتسوانا: الإمارات بوابة لتعزيز التجارة مع الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور موكويتسي ماسيسي، رئيس جمهورية بوتسوانا، أن الإمارات تمثل البوابة لتعزيز التجارة متعددة الأطراف مع الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة له أمام عدد كبير من كبار المستثمرين والمسؤولين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص من بوتسوانا والإمارات، بمؤتمر بوتسوانا للاستثمار والتجارة الذي عقد بفندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

وشدد رئيس بوتسوانا الدكتور موكويتسي ماسيسي، على النجاح الكبير لإكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أن المعرض وفر مكاناً مثالياً لنا لعرض الفرص في بوتسوانا للمستثمرين لاستكشافها واستغلالها، مما يساهم في النهاية ينمو الشركات وازدهار الاقتصادات.

وأكد أهمية حضور ممثلي الوزارات والشركات إلى دبي لاكتشاف طرق جديدة للتواصل مع المستثمرين، مشيراً إلى أن بوتسوانا تتمتع باستقرار سياسي، ما يوفر بيئة مثالية للمستثمرين الأجانب. وختم بدعوة المستثمرين للحضور إلى بوتسوانا ومشاهدتها.

من جانبه، شدد الدكتور ثاني الزيودي على أن الإمارات وبوتسوانا بصداقة وشراكة طويلة الأمد، تؤكدها العلاقات التجارية والاستثمارية. وفي عام 2021، على سبيل المثال، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين بلدينا 2.5 مليار دولار، مما يعكس نمواً بنسبة 85 % مقارنة بعام 2020 ونمواً بنسبة 80 % مقارنة بعام 2019.

وأضاف: تحتل جمهورية بوتسوانا موقعاً استراتيجياً في قلب الجنوب الأفريقي، وتُعد اليوم وجهة سياحية تنافسية على المستوى العالمي، وتتميز بالموارد الطبيعية الغنية وإمكانات الاستثمار. ويُظهر لنا جناح بوتسوانا في إكسبو 2020 دبي كيف ساعدت الشراكات الاستراتيجية البلاد على تسريع حركة البضائع وتبادل الأفكار والثروات.

ندوة

كان مركز بوتسوانا للاستثمار والتجارة نظم ندوتين في أبوظبي: «ندوة الأعمال التجارية الزراعية في بوتسوانا» في 8 مارس، وفيها ألقى الضوء على القضايا ذات الصلة في الأعمال التجارية الزراعية التي تؤثر على الأمن الغذائي في بوتسوانا وفرص الاستثمار. ونظم الندوة الثانية في 10 مارس تحت عنوان «الأعمال التجارية الخاصة بالتعدين والمعادن في بوتسوانا» والتي تناولت النمو الاقتصادي والتنمية وخلق فرص العمل، وفيها سلطت الضوء على إمكانات الاستثمار المربحة في الموارد الطبيعية في بوتسوانا.

ويواصل جناح بوتسوانا، الكائن في منطقة التنقل في إكسبو 2020 دبي، الترحيب بالزوار وجذب الشركات والعائلات لاستكشاف الجمال الطبيعي للبلاد ومجموعة من الفرص المطروحة للجميع.

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