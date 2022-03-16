انطلاق معرض دبي للأخشاب بمشاركة 400 عارض

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أمس فعاليات «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2022»، وهو الحدث الإقليمي لتجارة الأخشاب ومكائن الأخشاب، والذي تستمر فعالياته حتى الغد بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة دولية مميزة تتمثل في 400 عارض من 41 دولة.

ويتم خلال المعرض عرض باكورة واسعة من منتجات الأخشاب المخصصة لصناعات البناء، انطلاقاً من موضوع استدامة الأخشاب في أعمال البناء الذي يعد من أبرز مواضيع هذه الدورة من المعرض. كما يشهد المعرض عرض ماكينات تصنيع مختلف أنواع المنتجات الخشبية وذلك تلبية لطلب المصانع المحلية والإقليمية.

ولوحظ خلال اليوم الأول إقبال كبير من المستهلكين الباحثين عن اقتناء منتجات الأخشاب المخصصة للاستخدام الفردي، حيث قدم العارضون في المعرض حزمة واسعة من هذه المعروضات على اختلاف أصنافها واستخداماتها.

وعقب الافتتاح بالقاعة السابعة من مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، التقى الوزير بممثلين من شركات ألمانية وبرتغالية وإيطالية وكندية وأمريكية وماليزية وبرازيلية وغيرها. ويشهد المعرض عرض مجموعة واسعة من مكائن الأخشاب والآليات الأوروبية والصينية والأمريكية وغيرها. وركّز المعرض في يومه الأول على أهمية الاستدامة في الموارد الخشبية في وقت يشهد قطاع البناء والتشييد تنامياً كبيراً والذي يرتبط بقطاع الأخشاب بطريقة مباشرة. وحضر المعرض في يومه الأول التجار والمهندسون والمعماريون وصناع القرار من قطاعات البناء والبيئة والتشييد وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

أرقام

ومن المتوقع أن يسهم النمو المستمر في قطاع البناء في الإمارات في زيادة الطلب على منتجات الأثاث الفاخرة. وفقاً للبيانات الصادرة عن معرض دبي الدولي للأخشاب، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق البناء والتطوير في الدولة 133.53 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.5 في المئة خلال السنوات الأربع القادمة. وبناءً على ذلك، أعرب خبراء في القطاع عن تفاؤلهم بزيادة الطلب على منتجات الأثاث الفاخرة خلال نفس الفترة من 2021 إلى 2026 التي تشهد معدل نمو سنوي بنسبة 2.5 في المئة.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس شركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، المنظمة للمعرض: يسعدنا الاستجابة الكبيرة التي شهدها المعرض في يومه الأول. وما يميز المعرض هذا العام هو الإضافات النوعية التي شهدها التي تعزز من فعالياته وتسهم في تحقيق أهدافه مثل جوائز الابتكارات والتميز التي تنظم لأول مرة لتكريم التميز في صناعة الأخشاب، بالإضافة إلى برنامج استضافة المشترين وبرنامج الصفقات الشرائية. وقد رسّخ المعرض الأخشاب موقعه المميز كحدث لابد من حضوره للمتخصصين من جميع أنحاء العالم. وسنظل ثابتين في التزامنا بجعل هذا المعرض منصة استراتيجية لتواصل المشترين والبائعين وإقامة شراكات رئيسية.

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