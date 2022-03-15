مريم السويدي تستقبل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة ببنغلاديش

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، بمقر الهيئة بأبوظبي، البروفيسور شبلي ربيع الإسلام، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة بجمهورية بنغلاديش الشعبية وسلمان فضل الرحمن النائب مستشار الصناعة والاستثمار لرئيس وزراء بنغلاديش والوفد المرافق لهما.

في مستهل اللقاء تم مناقشة القضايا الثنائية وسبل تحقيق شراكات وعلاقات متميزة للارتقاء بالتعاون الثنائي وتعزيز فرص الاستثمار على صعيد أسواق رأس المال في كلا البلدين، كما تم تبادل الآراء والمقترحات والخبرات المكتسبة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية، وتعميق مستويات الاستدامة، وتطوير البيئة التشريعية وتشجيع سوق السندات بين البلدين، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، اللذين أكدا على أهمية عقد المزيد من اللقاءات بهدف تطوير مجالات التعاون المتبادل، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

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